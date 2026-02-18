Ferrari 296 krijgt mínder vermogen (en dat is goed nieuws)

Ferrari heeft het licht gezien!

Veel merken doen hun best om logica aan te breken in hun naamgeving, maar niet Ferrari. Het is altijd weer een complete verrassing hoe een model gaat heten. Zo heet een hardcore versie de ene keer Scuderia, de andere keer Speciale en dan weer Pista. En af toe keren ze opeens weer terug naar een oude naam.

Challenge Stradale

Volgens het geruchtencircuit gaat Ferrari nu weer een bekende naam terugbrengen, namelijk Challenge Stradale. Die aanduiding kennen we natuurlijk van de illustere voorganger van de 430 Scuderia.

Deze naam schijnt nu terug te keren op de 296. De oplettende lezer denk nu: huh, er was toch al een hardcore 296? Dat klopt, Ferrari lanceerde vorig jaar de 296 Speciale. Spyshots laten echter zien dat er een nóg ruigere versie op komst is.

Geen hybride

Wat heeft die 296 ‘Challenge Stradale’ nog te bieden? Nou, boze tongen beweren dat Ferrari de hybride componenten achterwege laat. Dat zou een hele interessante zet zijn. De auto krijgt dan weliswaar minder vermogen, maar wat moet je met 880 pk? Dan kun je beter een lichtere auto hebben met wat minder vermogen.

Dit zou ook de naam Challenge Stradale verklaren. Het wordt namelijk een Challenge voor de straat. De 296 Challenge is de raceversie, die ook geen hybridesysteem heeft. In die configuratie levert de V6 700 pk. Dat is meer dan genoeg.

Downforce

Op de spyshots – die we helaas niet kunnen delen – zien we ook de spoiler van de 296 Challenge. Ook qua aerodynamica komt de Challenge Stradale aardig in de buurt van de raceauto, die 870 kg downforce genereert bij 250 km/u.

We moeten nog een slag om de arm houden, maar dit klinkt allemaal heel interessant. Wij zeggen: kom maar door met die Challenge Stradale!

