Ferrari 296 Speciale: 880 pk op de achterwielen

Ferrari heeft de 296 Speciale en Speciale A gepresenteerd. Het is weer een feestje geworden.

In het bijzondere rijtje Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale en 488 Pista mogen we vanaf vandaag ook de 296 Speciale meenemen. Waanzin op wielen, zoals we gewend zijn van de speciale modellen van Ferrari. Maar wat al die andere modellen niet hebben en deze Speciale wel: elektropower!

Het is altijd weer gokken wat voor naam Ferrari gaat gebruiken voor een nieuw hardcore model. Met Stradale, Scuderia, Speciale en Pista heeft het merk nooit eerder een naam opnieuw gebruikt. Tot nu, want met 296 Speciale past Ferrari voor het eerst recycling toe op de bruutste middenmotor auto.

Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 880 pk. Dat is 50 pk meer is dan de al krachtige 296 GTB en GTS. Nog steeds op de achterwielen. De CT-off knop gaat genadeloos zijn in deze Ferrari. De sadist in ons kijkt nu al uit naar de crashfilmpjes van stuntpiloten.

Ferrari zegt de V6 motor uit de 296 Challenge te hebben gelepeld in de Speciale. Het blok zelf levert 700 pk. Qua aanpassingen is het meer dan een chipje. De 296 Speciale beschikt over titanium drijfstangen, versterkte zuigers en een lichtere krukas.

De elektromotor is nu goed voor 180 pk, dat was 165 pk in de ‘gewone’ 296. De achttraps DCT-transmissie kreeg ook een upgrade, met nog kortere schakeltijden. De 296 Speciale en Speciale A (de laatste met het dak omhoog) genereren 435 kg downforce bij 250 km/u. Want inderdaad, de modellen komen er zowel als coupé als Spider. Ferrari belooft meer stabiliteit op hogere snelheden zodat je die 880 paarden met een gerust hard kunt uitlaten.

In 2,8 seconden sprint de Speciale naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt dik 330 km/u. 0-200 km/u is met 7 seconden misschien nog wel indrukwekkender. Van 200 naar 0 remmen neemt slechts 106 meter in beslag.

Zoals het een hardcore model betaamt heeft Ferrari goed gekeken naar gewichtsbesparing. De 296 Speciale is 60 kg afgevallen, of 50 kg voor de Speciale A. Diverse onderdelen van de carrosserie zijn nu van carbon en in de motor is meer titanium te vinden. De gewicht/vermogensverhouding bedraagt nu 1,60 kg/pk. Dat is een record voor een achterwielaangedreven Ferrari. Het drooggewicht bedraagt 1.410 kg.

Naast alle aero aanpassingen kun je de Ferrari 296 Speciale ook herkennen aan de nieuwe kleur: Verde Nürburgring. Een groene kleur.

De Ferrari 296 Speciale heeft een nieuwe generatie ABS aan boord, voor nog betere remprecisie. De dempers zijn aangepast, waardoor de auto 5 mm lager ligt in vergelijking met de 296 GTB en GTS.

Zoals elke nieuwe Ferrari krijgen kopers van de 296 Speciale (A) zeven jaar gratis onderhoud. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar op minder dan een half miljoen euro hoef je niet te rekenen. En dan moet het opties krassen nog beginnen.