Deze F1-teams hebben nog geen legale benzine voor de eerste race van het seizoen

Het is verdomd moeilijk racen zonder brandstof, maar er is een oplossing.

De tweeëntwintig coureurs zijn deze week nog druk aan het oefenen met hun nieuwe auto’s. Als we onze oren te luister leggen bij de hoofdrolspelers blijkt dat ze die training ook wel kunnen gebruiken, met name voor het gebruik van het elektrisch motorcomponent en de startprocedures. Ook achter de schermen loopt het nog niet op rolletjes. Vier F1-teams zitten nog zonder goedgekeurde brandstof voor de eerste F1-race van dit jaar, de GP van Australië.

Het zit zo. Vanaf dit jaar rijden de Formule 1-auto’s op 100 procent duurzame benzine. Hoe de brandstof duurzaam wordt ontwikkeld is niet zo belangrijk, dus het mag een biobrandstof gewonnen uit frituurolie zijn of een synthetische brandstof zijn die uit waterelektrolyse en CO2-synthese komt.

Het bedrijf Zemo is ingehuurd door de FIA om de brandstoffen te controleren op de duurzaamheidseisen. De teams moeten hun peut voor 1 maart 2026 goed laten keuren door Zemo alvorens het in de tank van de F1-auto mag verdwijnen bij de eerste race. En daar wringt de schoen.

Doordat de samenstelling van de F1-brandstof is veranderd, zijn de testprocedures ingewikkelder geworden. Zemo kijkt bijvoorbeeld niet alleen naar het eindproduct, maar moet ook het hele productieproces valideren, van de toelevering van de ingrediënten tot op individuele moleculen. Daar gaat natuurlijk wat tijd in zitten.

Deze teams hebben nog geen goedgekeurde benzine

Ferrari en Audi hebben hun brandstof al door de test laten gaan en zijn geslaagd. Daarmee is ook de brandstof voor de Ferrari-klantenteams Haas en Cadillac goedgekeurd. Red Bull en Ford melden vandaag aan AutoRacer dat ze de bevestigende stempel hebben gekregen.

Dan blijven Mercedes (Mercedes, McLaren, Alpine, Williams) en Honda (Aston Martin) nog over als motorenfabrikanten. Volgens de geruchtenmolen werkt brandstofleverancier Petronas zich een slag in de ronde om op tijd de goedkeuring te krijgen en zou het zomaar kunnen zijn dat de peut niet op tijd gecontroleerd is.

Nadeel in Australië

Moeten we dan bang zijn dat er teams ontbreken in Melbourne? Nee, gelukkig niet. De FIA heeft zelf een goedje achter de hand wat deze teams kunnen gebruiken. De raceorganisatie noemt dit de ‘voorlopige brandstof’. Wat we bij deze benzine moeten denken, is de vraag maar de V6-motoren zijn hier vast niet op gebouwd. Het kan dus nadelen hebben op vermogen of betrouwbaarheid om met de FIA-biobrandstof te rijden. Zodra we meer weten, updaten we dit bericht.

Bron: Motorsport.com