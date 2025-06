Wil je enkel een V6 in de 296? Dan moet je deze Evo hebben!

Bij de lancering van de Ferrari 296 GT3 had het merk het over ”de toekomst van het racen”. En toch was de GT3-racer meer old school dan de straatauto. Dat zit ‘m in de aandrijflijn. Waar de straat-296 een hybride krachtbron heeft, doet de racer het enkel met een V6-benzineverbrander.

Drie jaar later mogen we spreken dat we in de toekomst zijn waar Ferrari het in 2022 over had. Ook in die toekomst blijft de GT3 van Ferrari een ouderwetse raceauto met alleen een zescilinder verbrandingsmotor. Voor de nieuwe 296 GT3 Evo verandert Ferrari helemaal niets aan de 600 pk (onderworpen aan Balance of Performance) sterke V6.

Ook zonder de elektrische hulp wist de 296 GT3 hoge ogen te gooien in de racerij. De auto is goed voor vijf titels, waaronder coureurs- en constructeurskampioenschap in de GT World Challenge Endurance Cup en overwinningen bij de 24 Uur van de Nürburgring en Daytona.

Ferrari 296 GT3 Evo

Waar de V6 onveranderd blijft, knutselt Ferrari wel aan de versnellingsbak. Door te spelen met de gear ratio komt er nu meer koppel vrij bij lage en hoge snelheden. De andere veranderingen die de GT3 Evo onderscheiden van de GT3 zijn vooral gericht op aerodynamica.

Bijna de hele koets van de 296-raceauto is vernieuwd. De voorbumper is compleet nieuw, net als de splitter die eronder hangt en de vloer aan de voorkant. De open delen boven de voorste wielkasten zijn opnieuw ontworpen met als doel om schone lucht naar de achterste luchthappers te begeleiden. Aan de achterkant vinden we een nieuwe diffuser onder de bumper. Ook de achtervleugel is nieuw en heeft een nieuw systeem waardoor het verstellen van de vleugel makkelijk en sneller gaat.