Video: Call of Duty-oprichter overlijdt bij heftige crash met Ferrari 296 GTS

De gaming-wereld rouwt. Op 21 december 2025 is gameontwikkelaar Vince Zampella op 55-jarige leeftijd overleden na een auto-ongeluk. Zampella vergaarde voornamelijk roem door zijn bijdrage aan de Call of Duty-schietspellenreeks. Hij werkte mee aan het opzetten van CoD.
De crash
Afgelopen zondag kwam er een einde aan het leven van Zampella. Op een video die wijdverspreid is op het internet is te zien hoe Zampella crasht. Nogmaals: wees gewaarschuwd; de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.
Zampella reed in een rode Ferrari 296 GTS (en dus geen SF90 zoals de uploader van deze video denkt) door een tunnel op de Angeles Crest Highway in de San Gabriel Mountains vlakbij Los Angeles. Bij het verlaten van de tunnel verliest hij de macht over het stuur en botst op een betonnen vangrail. De Ferrari komt even los van de grond, landt en vliegt vervolgens in brand.
De hulp van omstanders komt helaas te laat voor zowel Zampella als zijn bijrijder. De gameontwikkelaar zit vast in de auto en overlijdt ter plekke. De passagier wordt uit de Ferrari geslingerd en kan nog naar het ziekenhuis worden gebracht. Helaas mocht dat niet baten en komt ook hij om het leven.
Het nalatenschap van Zampella
Zampella begon zijn succesvolle carrière als hoofdontwerper van het veelgeprezen schietspel Medal of Honor: Allied Assault. Hij werkte daarna aan nog een aantal Medal of Honor-games voordat hij de overstap maakt naar Activision. Daar zijn ze net bezig met een nieuwe shooter genaamd Call of Duty.
Onder leiding van Zampella en Jason West bracht Infinity Ward Call of Duty 2,, Call of Duty 4: Modern Warfare en Call of Duty: Modern Warfare 2 uit. De succesvolste en bekendste schietspellenreeks was geboren. De afgelopen jaren was Zampella werkzaam bij Electronic Arts om een bijdrage te leveren aan de Battlefield-reeks.
Werkgevers reageren op het verlies
De grote gamestudio’s reageren verslagen op het slechte nieuws. Infinity Ward noemt het “nalatenschap van het creëren van iconisch, blijvend entertainment” van de oud-collega onmetelijk. EA omschrijft Zampella als “een vriend, collega, leider en visionaire schepper” en Treyarch meldt: ”We zijn diep bedroefd door het tragische overlijden van Vince Zampella. Zijn nalatenschap als een van de oprichters van Call of Duty en een legende van onze industrie zal nooit vergeten worden.”
jaso013 zegt
Heftige beelden. Hij is niet de eerste die zo om het leven komt helaas. Hwt lijkt allemaal zo tof en leuk even lekker gasgeven in de bergen maar daar zitten serieuze risico’s aan. Triest voor hem en de nabestaanden.
ty5550 zegt
Vind de beelden wel heel artificieel overkomen. De mannen stonden juist op de juiste plaats en konden perfect de ferrari volgen met de camera die voorbij vlamde, de beelden zijn onscherp want je kan met moeite hun gezichten herkennen enzovoort. Zou mij niet verbazen dat er met ai een video werd gemaakt om de dood uit te buiten. Tegenwoordig is het op veel van die sociale media niets anders meer dan ai videos. Maar goed, ben ook niet 100% zeker.
martinus.tussengas zegt
Dat hij dan op een eiland verder gaat met z’n leven. Gezellig met Tupac en Elvis enzo.
Het zou kunnen.
s7emilio zegt
Die locatie is super bekend in de autoscene. Mening autoliefhebbe/autospotter neemt daar content op dus zo gek is het allemaal niet.
machielvdd zegt
“De mannen stonden juist op de juiste plaats en konden perfect de ferrari volgen met de camera die voorbij vlamde.” Nog nooit van car spotters gehoord?
ty5550 zegt
Tuurlijk wel, maar dan wel car spotters met eerder slechte apparatuur om te filmen maar wel goed genoeg om een snel rijdende Ferrari te kunnen volgen.
Ik zeg niet dat het niet kan. Ik uit gewoon men twijfels. Het komt heel videogame achtig over en niet als werkelijke beelden. Die ferrari komt uit een pikzwarte tunnel zonder lichten (zelfs dagrijlichten?) aan. Die gast die de co-passagier wegsleept lijkt quasi uit het niets gespawnt te worden. Het kan allemaal, en ik zeg niet dat het 100% zeker ai is. Maar het is toch allemaal wel genoeg om er kritisch naar te kijken.
Johanneke zegt
Eigen schuld dikke bult eh. Rijk zat. Ga naar een circuit ofzo.
JanJansen zegt
We zien op dit filmpje dus iemand doodgaan.
Ik kom hier voor mijn lol Autoblog.
HZW zegt
Het staat er boven dat het schokkend kan zijn, dus je hoeft er niet naar te kijken.
JanJansen zegt
Dat is niet mijn punt.
Ik kom hier vooral om even de dagelijkse sleur te vergeten.
Ik zou het jammer vinden als dit de goedkope sensatie richting is die AB op gaat.
JelmerS zegt
Eens, dit soort content zou ik als het echt moet alleen als nieuws vermelden en dan zonder video. Dat iemand het leven laat mag geen commerciële content zijn want het is niet grappig meer
verdebosco zegt
Alleen stilte past bij zo’n ongeluk. Rust allebei in vrede.
HZW zegt
Ai wordt de vloek van het heden en de toekomst, iedereen denkt dat het een hulpmiddel is, maar over 10-15 jaar heeft Ai de helft van de werk gelegenheid overgenomen.
Normale kantoor banen zijn er niet meer, want één Ai Operator met een Ai programma kan simpel het werk doen van 100-200 mensen.
Massa productie fabrieken gaan compleet Ai gestuurd worden en mensen zijn niet meer nodig.
Met als uitkomst massa werkeloosheid wereldwijd, waarom mensen betalen voor werk als Ai het veel beter, goedkoper, sneller en efficiënter kan doen.
b00st zegt
En toch hebben we het als maatschappij al tientallen keren meegemaakt, bvb met de industriële revolutie, computer, internet, …
verdebosco zegt
PS Veel onbegrijpelijke reacties hier, off topic, speculaties. De beide mannen zijn overleden. Een kleine search op betrouwbare media (Washington Post, NBC, Los Angeles Times) geeft voldoende informatie dat de mannen zijn overleden door een eenzijdige botsing. Doe die moeite om informatie te verifiëren en niet te speculeren.