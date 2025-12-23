Video: Call of Duty-oprichter overlijdt bij heftige crash met Ferrari 296 GTS

Waarschuwing: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

De gaming-wereld rouwt. Op 21 december 2025 is gameontwikkelaar Vince Zampella op 55-jarige leeftijd overleden na een auto-ongeluk. Zampella vergaarde voornamelijk roem door zijn bijdrage aan de Call of Duty-schietspellenreeks. Hij werkte mee aan het opzetten van CoD.

De crash

Afgelopen zondag kwam er een einde aan het leven van Zampella. Op een video die wijdverspreid is op het internet is te zien hoe Zampella crasht. Nogmaals: wees gewaarschuwd; de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Zampella reed in een rode Ferrari 296 GTS (en dus geen SF90 zoals de uploader van deze video denkt) door een tunnel op de Angeles Crest Highway in de San Gabriel Mountains vlakbij Los Angeles. Bij het verlaten van de tunnel verliest hij de macht over het stuur en botst op een betonnen vangrail. De Ferrari komt even los van de grond, landt en vliegt vervolgens in brand.

De hulp van omstanders komt helaas te laat voor zowel Zampella als zijn bijrijder. De gameontwikkelaar zit vast in de auto en overlijdt ter plekke. De passagier wordt uit de Ferrari geslingerd en kan nog naar het ziekenhuis worden gebracht. Helaas mocht dat niet baten en komt ook hij om het leven.

Het nalatenschap van Zampella

Zampella begon zijn succesvolle carrière als hoofdontwerper van het veelgeprezen schietspel Medal of Honor: Allied Assault. Hij werkte daarna aan nog een aantal Medal of Honor-games voordat hij de overstap maakt naar Activision. Daar zijn ze net bezig met een nieuwe shooter genaamd Call of Duty.

Onder leiding van Zampella en Jason West bracht Infinity Ward Call of Duty 2,, Call of Duty 4: Modern Warfare en Call of Duty: Modern Warfare 2 uit. De succesvolste en bekendste schietspellenreeks was geboren. De afgelopen jaren was Zampella werkzaam bij Electronic Arts om een bijdrage te leveren aan de Battlefield-reeks.

Werkgevers reageren op het verlies

De grote gamestudio’s reageren verslagen op het slechte nieuws. Infinity Ward noemt het “nalatenschap van het creëren van iconisch, blijvend entertainment” van de oud-collega onmetelijk. EA omschrijft Zampella als “een vriend, collega, leider en visionaire schepper” en Treyarch meldt: ”We zijn diep bedroefd door het tragische overlijden van Vince Zampella. Zijn nalatenschap als een van de oprichters van Call of Duty en een legende van onze industrie zal nooit vergeten worden.”

Beeldmateriaal: Instagram / @teddy.tarantino