De Polestar 4 krijgt toch een raam en de 2 krijgt eindelijk een nieuwe generatie

Zo’n achterraam, das toch eigenlijk helemaal niet zo’n gek idee.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar er zit één heel groot voordeel aan het gebrek aan achterraam en de digitale binnenspiegel in de Polestar 4: je hoeft niet tegen de hoofden van de mensen op de achterbank te kijken. Voor de rest leek het toch een wat overbodige ‘innovatie’. En daarom krijgt de Polestar 4 dit jaar nog een achterraam.

Dit heuglijke feit maakte CEO Michael Lohscheller van Polestar woensdag bekend. Of eigenlijk hintte hij ernaar. Op een ietwat cryptische manier vertelt hij eigenlijk dat we een nieuwe Polestar 4 naast de huidige versie mogen verwachten. Waarschijnlijk met een iets andere daklijn in de vorm van een shooting brake.

“Met deze nieuwe Polestar gaan we opnieuw de norm verleggen. Zweden staat bekend om zijn stationwagens en SUV’s van wereldklasse. Wij combineren de ruimte van een stationwagen en de veelzijdigheid van een SUV met de dynamische performance die kenmerkend is voor Polestar”, aldus de CEO.

Een nieuwe 2 en 7

Naast de aankondiging dat de Polestar 5, die ook een achterruit mist, deze zomer geleverd wordt, vertelde de Lohscheller dat de nieuwe versie van de Polestar 2 klaarstaat. De auto die enorm belangrijk was voor de lancering van het merk, is na bijna zeven jaar ook wel toe aan wat vernieuwing. Toch moeten we daar nog een jaar op wachten, want de autofabrikant trekt het doek pas begin 2027 van deze auto.

Hoewel er een duidelijke logica achter de becijfering van de Polestar-modellen zit, wordt het er toch niet simpeler op. Er komt namelijk een compactere, goedkopere, maar toch premium SUV aan die het grootste nummer opgespeld krijgt: 7. Het is namelijk het zevende model dat het merk introduceert. Waar is de 6? Hopelijk niet verdwenen, want die zag er toch best goed uit.

De Polestar 7 komt pas ergens in 2028. Hoewel we hem nog niet gezien hebben, valt er al wel direct iets op: hij zal Europa gemaakt worden. Dat verzinnen wij niet, dat zegt de CEO: “wij zijn ervan overtuigd dat we klanten een vooruitstrevende, performance gerichte auto kunnen aanbieden die in Europa wordt geproduceerd, tegen een zeer aantrekkelijke prijsstelling.” Klinkt als iets om in de gaten te houden.