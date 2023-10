Waarom is nieuwe Ferrari 296 Challenge non-hybride?

Er is een nieuwe Ferrari merkencup auto en de keuze voor aandrijving is NIET geëlektrificeerd! En we weten hoeveel hij kost.

We schreven het enkele dagen geleden al. Ferrari brengt de nieuwe 296 GTB en GTS in aangepaste vorm ook naar haar Ferrari Challenge. Dat is de merkencup van Ferrari die inmiddels aan zijn 32e seizoen bezig is. In 2024 kunnen de Gentlemen drivers dus weer in een nieuw model de degens kruisen.

In 1992 zette Ferrari haar eerste merkencup neer met de 348 Challenge. Waarna vervolgens bijna alle ‘instapmodellen’ van het merk uit Maranello een ‘challenge behandeling’ kregen om een paar cupseizoenen mee te draaien. De huidige auto is sinds 2019 de 488 Challenge Evo.

Ferrari Challenge

De Ferrari Challenge is een dealerserie. Dat betekent dat je alleen deel kunt nemen via een officiële Ferrari dealer. Je kan dus niet zelf bij de fabriek aankloppen voor onderdelen. Dit doet jouw Ferrari dealer. De dealer biedt ook de ondersteuning tijdens de evenementen die Ferrari voor je op de kalender hebt gezet.

Tijdens de Finali Mondiali stelt Ferrari twee nieuwe modellen voor. Dit is er eentje van. De andere volgt (zeer zeer binnenkort). Tijdens de presentatie op het circuit van Mugello hadden we de kans om hem van alle kanten te bewonderen en wat ontwikkelingsverhalen op te pikken.

Als we naar de auto kijken dan valt vooral de grote front splitter (laten we het een grote onderlip noemen) op. Los van de wit rode striping die naar onze mening nog net iets hard naar de oude Marlboro sponsoring hint. Maar goed, als er niemand van de overheid over valt, wie zijn wij om er dan over te klagen.

Alle aerodynamische maatregelen zorgen voor 870 kg aan downforce bij 250 km/u.

Het meest opvallende nieuws is echter dat Ferrari er voor heeft gekozen om de hybride aandrijving van het straatmodel te laten vallen. De V6 hybride aandrijflijn is dus nu gewoon een V6 aandrijflijn. Dat is overigens ook een primeur voor de Ferrari Challenge, voorheen was het altijd V8 wat de klok sloeg.

De-hybridisation noemden de aanwezig Italianen op Mugello dat. Er zijn een aantal redenen voor. Natuurlijk scheelt het gewicht wanneer de hybride aandrijflijn niet gemonteerd wordt ( 140kg) . De nieuwe 296 Challenge weegt hiermee 1330 kg in plaats van 1470 kg.

Gewicht was een reden maar ook minder complexiteit. Minder systemen die stuk kunnen gaan in een raceserie verhoogt natuurlijk wel het (race)geluk van je klanten en dat is een van de doelstellingen van Ferrari. Het leven niet onnodig moeilijk maken was ook een gedachte bij het gebruik van materialen in de Challenge auto. Op een aantal plekken (motorkap voor bijvoorbeeld) is er voor gekozen om aluminium in te zetten in plaats van carbon.

Het is overigens met de V6 alleen allesbehalve behelpen. Ferrari liet het vermogen stijgen tot 700 pk en dat uit een 3 liter V6. Dat betekent een specifiek vermogen per liter van 234 pk. Een record voor een non-hybrid Ferrari.

Samen met Pirelli heeft Ferrari een nieuwe band ontwikkeld voor de Challenge auto. Het doel was daarbij consistency. Met het idee om de beste race-experience te bieden aan de klanten was het doel dat de banden door een race heen niet ‘gemanaged’ te hoeven worden. Maar of dat ook daadwerkelijk uitkomt zullen de coureurs in 2024 kunnen zeggen.

Alle nieuwe ontwikkelingen leveren wel meetbaar resultaat op. De nieuwe 296 Challenge rondt het circuit van Mugello in een tijd die 2 seconden onder die van de huidige 488 Challenge Evo ligt.

De Ferrari Challenge is één van de oudste merkencups ter wereld is de Ferrari Challenge. Inmiddels zijn er wereldwijd 4 kampioenschappen die door de fabriek worden ondersteund. We kennen het Europese kampioenschap en dat van Noord-Amerika en daarnaast is er een merkencup in de UK en eentje in Japan. Als je jezelf afvraagt hoeveel auto’s daar dan rijden.

In het Europees kampioenschap komen 55 a 60 auto’s aan de start. In het Noord-Amerikaanse kampioenschap hebben we het over 60-65 auto’s. In UK en Japan is dat aantal 20-25. De nieuwe 296 Challenge zal in 2024 eerst geïntroduceerd worden in het Europese en het Noord-Amerikaanse kampioenschap. In 2025 volgen UK en Japan.

Wat dit allemaal mag kosten? De prijs van de nieuwe 296 Challenge is vastgesteld op € 318.000 ex btw. Maar dan begint het spel pas. Want racen is niet natuurlijk niet gratis en ook in een gentlemen-raceserie wil er wel eens wat verf gewisseld worden tussen deelnemers.