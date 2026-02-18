Je raadt nooit welke bolides in de kelder van dit huis zijn verstopt

Wij spotten in ieder geval een… Nee, we verklappen niks.

Woningen komen in alle soorten en maten. De één zoekt de perfecte locatie, de ander valt voor sfeer en karakter. Maar de echte autoliefhebber (zoals jij en ik) heeft andere prioriteiten, zoals een garage waar meer dan één auto in past. Dat zo’n wens vaak samengaat met extra leefruimte, dat is gewoon een leuk extraatje. Toevallig worden de twee voordelen perfect gecombineerd in dit ietwat groot uitgevallen huis in het pittoreske Brasschaat, net over de grens in België. Allee!

De echte blikvanger zit ondergronds

Voor Autoblog-lezers zit de echte crème de la crème van deze aangename woning niet in de woonkamer, maar een verdieping lager. In de kelder bevindt zich namelijk een ruime garage met plaats voor minimaal vier auto’s. Zoals op de foto’s te zien is, wordt die ruimte momenteel goed benut met heerlijk spul als een Jaguar E-Type V12, een Ferrari 812 GTS en een Shelby Cobra. Meneer houdt duidelijk van rijden zonder dak.

Het prijskaartje is niet al te vriendelijk voor de bankrekening. Met een vraagprijs van net geen vijf miljoen euro kan je gerust zeggen dat deze villa in het topsegment valt. Echter krijg je er wel een een hoop ruimte en luxe voor terug. De auto’s zitten helaas niet in de prijs inbegrepen, maar misschien valt er over te onderhandelen.

Voordat we de villa vergeten

De villa in kwestie staat op een aangenaam perceel van bijna 6.000 vierkante meter en biedt meer dan 1.100 vierkante meters aan woonoppervlak. Eerlijk onderverdeeld in royale leefruimtes, vijf slaapkamers, een handvol badkamers en een indeling waarbij vooral alles groot is. Op zoek naar ontspanning? Ook dat is aanwezig in de vorm van een eigen wellnessgedeelte met zwembad.

Interesse? Dan kan je via deze link contact opnemen met de makelaar.