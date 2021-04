Ferrari 812 Mozzarella* is nu officieel [UPDATE] - Autoblog.nl

De nieuwe Ferrari 812 Mozzarella* maakt alvast furore op het internet.

Misschien is het wel het hoogst haalbare in de autowereld, een Ferrari met V12-motor en het liefste met open dak. Dan hoor je zo’n glorieuze motor nog veel beter.

Het zijn niet alleen de prestaties, maar ook het design en de emozione. Je levert qua stijfheid veelal een beetje in, maar je krijgt er zoveel plezier voor terug.

Ondanks dat dit type Ferrari een duidelijke USP heeft, zijn ze er niet bijzonder veel. Ferrari is over het algemeen vrij bescheiden als gaat om open sportwagens met een twaalfcilinder. Gelukkig is er een Ferrari 812 GTS.

Ferrari 812 Mozzarella*

Maar er zit meer in het vat! Ferrari is namelijk bezig met een extra hete versie van de 812 Supersnel en de 812 GTS. We hebben even de menukaart van de lokale bezorg-Italiaan afgestoft en komen tot de conclusie dat deze auto de Ferrari 812 Mozzarella* gaat heten. Intern wordt de auto nog ‘Versione Speciale’ genoemd. Maar zelfs Ferrari kan en mag niet zo zouteloos zijn bij het bedenken van een naam voor zo’n bijzondere auto.

Het bijzondere aan de Ferrari 812 Gorgonzola* is dat het hoogstwaarschijnlijk de laatste der mohikanen gaat worden. Het is namelijk de laatste Ferrari die enkel met een V12 wordt aangedreven. Prima voor dus om de investeerders alert te maken. Uiteraard is het een edizione limitata. Ferrari bouwt naar verluidt 899 coupé’s en 499 cabrio’s. Daarna is het over en uit voor de V12 zonder hybride-assistentie.

V12

De V12 Ferrari 812 Ricotta* zal iets meer vermogen leveren. Waarschijnlijk zal de auto ook iets minder wegen om zo weer een pk-gewichtsverhouding te realiseren. De afbeeldingen die je zit op deze pagina zijn gebracht door een man in regenjas. Ferrari gebruikte deze afbeeldingen om een idee te geven aan prospects van hoe de nieuwe supersporter eruit komt te zien.

De verwachte datum dat de Ferrari 812 Provolone* onthuld gaat worden is 5 mei dit jaar. Dan moet je de mazzel hebben dat Ferrari je uitnodigt om er eentje te kopen en vervolgens wachten totdat ‘ie klaar is. Dan ben je zo twee jaar verder. Mocht dat te lang duren, check dan deze Ferrari 550 Barchetta Pininfarina op The Collectables.

Officieel!!

UPDATE: we hebben de eerste officiële beelden. De naam van de 812 Mozzarella* is nog steeds niet officieel, maar wel dat de auto 830 pk zal mee krijgen.

*het kan ook zijn dat Ferrari de supercar met V12 níet de naam van een smakelijke Italiaanse kaas gaat meegeven.