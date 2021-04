Toyota is bezig met een driecilinder op waterstof - Autoblog.nl

Toyota is bezig met waterstof gecombineerd met een verbrandingsmotor. De ideale combinatie?

Wat is nou de beste brandstof en het beste motortype? Alle soorten bekende motoren lijken nog steeds nadelen te hebben. Vooral de waterstofmotor klinkt op papier veel beter dan het eigenlijk is. Toch zijn er nog steeds merken vastberaden om rijden op waterstof te bewerkstelligen, niet in de laatste plaats Toyota.

Waterstof

Een auto op waterstof heeft trouwens een aantal overeenkomsten met een elektrische auto. Beide hebben elektrische motoren die de wielen aandrijven. De vorm van brandstof is waar de verschillen zitten. Een elektrische auto haalt kracht uit li-ion batterijen, een waterstofauto uit, eh, waterstof. Er komt echter bij beide geen gecompliceerde verbrandingsmotor met cilinders aan bod.

Toyota

Dat kan echter wel. Toyota deelt een nieuwe motor die ze aan het uitvoeren zijn. Het gaat om een driecilinder verbrandingsmotor. In de video die we zien is er inderdaad sprake van cilinders, zuigers, bougies en alle andere ongein. In plaats van benzine is het dus waterstof wat ontbrand wordt.

Het voordeel daarvan is ten eerste dat er geen uitstoot is. Toyota durft te zeggen dat er 0 gram CO2 uitgestoten wordt met deze motor op waterstof. Er komt wel wat vrij, het is immers een ontbranding, maar dit schijnt om kleine aantallen olie te gaan.

Ook is het een efficiënte motor: dit kleine driecilinder blokje haalt lekkere aantallen (die onbekend zijn, daar moeten we Toyota dan maar even in geloven) uit zijn kleine formaat. De motor is 1.618 cc groot, redelijk groot voor een driecilinder. De motor ligt echter in een raceversie van de GR Yaris, dus we gaan er maar vanuit dat de motor daar leuk en potent genoeg voor is. Daarover gesproken: deze motor produceert geluid!

Productie

Er wordt dus momenteel mee geracet, maar of de Toyota driecilinder op waterstof in een productieauto eindigt is nog niet bekend. Het klinkt als het beste van twee werelden. Toyota wil sowieso verder op waterstof, ondanks het onthullen van een BEV genaamd bZ4X.