Ferrari begint met 1-0 achterstand aan het seizoen

Een goed begin is het halve werk. Maar voor Ferrari zit dat er niet in.

Ferrari wekte tijdens de wintertests – die inmiddels al weer een eeuwigheid geleden lijken – niet de indruk bijster snel te zijn. Inmiddels hebben ze de kans gehad om nog de nodige verbeteringen door te voeren. Kunnen we straks een flink verbeterde versie van de SF1000 aan de start verwachten? Het antwoord is nee.

In een vooruitblik op de Oostenrijkse GP laat Ferrari namelijk weten hoe de zaken ervoor staan. Dat is niet per se heel gunstig. De SP1000 zal namelijk nog in precies dezelfde configuratie als vier maanden geleden aan de start verschijnen. Ze hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten bij Ferrari, maar er was gewoon te weinig tijd.

Binotto legt uit hoe de vork in de steel zit. De resultaten vielen tegen en daarom besloten ze het roer om te gooien. Daardoor moesten er vooral op aerodynamisch vlak grote aanpassingen worden gedaan. Dat kost veel tijd. En de Italianen hebben echter door het coronavirus maar vijf en een halve week aan de auto kunnen werken. Het gevolg is nu dat Ferrari de updates niet op tijd klaar zijn. Sterker nog: Binotto zegt ze pas mikken op de derde race, Hongarije dus.

Ferrari wist al van te voren dat dit de consequentie zou zijn, aldus de teambaas. Toen ze voor een rigoureuze koerswijziging kozen wisten ze namelijk dat ze dit niet op tijd zouden klaarkrijgen. Doorgaan met het oorspronkelijke plan was echter ook geen optie.

Het lijkt er dus niet op dat Ferrari hoge ogen gaat gooien bij de seizoensstart komend weekend. Tenzij ze op slinkse wijze bewust lage verwachtingen proberen te creëren. Feit is in ieder geval dat Mercedes en Red Bull wel met een doorontwikkelde auto aan de start verschijnen. Hoe dit alles gaat uitpakken zullen we dit weekend zien. Voorspellingen maken is volgens Binotto nu namelijk nog zinlozer dan anders.