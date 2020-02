Keiharde conclusies na twee F1 testweken [2020]

We trekken vast alle conclusies na het testen zodat jij dit jaar geen F1 hoeft te kijken.

Jaja, kom maar door met die comments. Wintertests zeggen niks, yada yada. Toegegeven, misschien klopt dat dit jaar wel meer dan ooit ook. Na slechts zes daagjes testen in plaats van acht is het nóg moeilijker dan het vorig jaar al was om keiharde conclusies te trekken over de machtsverhoudingen. Toch gaan we dat stiekem wel doen, want het is nou eenmaal een traditie en die staan immers nooit ter discussie. Daarbij: vorig jaar hadden we van twee teams de juiste positie voorspeld. Dat kan bijna alleen maar beter worden zou je zeggen. Een bloemlezing.

De toppers

Mercedes gaat natuurlijk gewoon kampioen worden. Met DAS, zonder DAS, het maakt niet uit. Team zilver is in dit hybride-tijdperk een onneembare burcht vesting. In tegenstelling tot vorig jaar had Mercedes dit jaar geen zin in zandzakken, dus beëindigde het de test fier bovenaan de tijdlijst. Dat deed het overigens met Bottas, maar we weten dat Hamilton de titel pakt. Het enige heel kleine smetje op Mercedes’ winter was dat er af en toe een motor in rook opging. Het zou ons echter niet eens verbazen als dat ook in scène gezet is.

Red Bull Racing wordt dit jaar de tweede macht. De RB16 lijkt lekker door de bochten heen te snijden. De snelle bochten op het circuit de Catalunya na start finish zijn het favoriete domein van Newey’s nieuwste. Dat is een teken van een auto met veel downforce en een goede wegligging. Wel een beetje zorgwekkend: zowel Albon en Verstappen spinden in rappe rondjes van de baan. Sommigen speculeren daardoor dat de RB16 op de limiet nog een beetje gemeen is. Verstappen heeft echter al aangegeven dat hij zich geen zorgen maakt. Sprekende over Max; de Nederlander beschadigde in week 1 ook een keer de auto op een kerbstone. Maar goed, dat kan de besten overkomen.

Zetten we Ferrari toch maar bij de toppers? Nou ja vooruit dan. Ferrari was het enige team dat géén snellere ronde reed dan vorig jaar tijdens de wintertest. Nou waren ze vorig jaar dan ook de snelste en hebben ze dit jaar niet het achterste van hun tong laten zien. Althans, volgens Mercedes en hun slimme tracking systeem reden de Fezza’s op half gas in de rondte. Desalniettemin: er zit op het oog niet echt iets gaafs op de Ferrari dat heel anders is dan vorig jaar. En dan is er ook nog dat gedoe met die motor…Nee wij verwachten niet al teveel van de rode brigade dit seizoen.

Het middenveld

In het middenveld heeft Racing Point qua aandacht de wintertest gewonnen. De nieuwe aanwinst van papa Stroll kwam opeens de pitbox uit met een roze Mercedes. De auto lijkt sprekend op de bolide waarmee Mercedes vorig jaar uitkwam. Niet gek, daar Racing Point toch al vele onderdelen van Mercedes koopt. Waarom dan niet de rest van de auto er ook maar op afstemmen. Snelle tijden en breed lachende gezichten van Stroll junior en Perez doen vermoeden dat de roze Merc écht snel is. Nou gaat Stroll natuurlijk potentieel wat punten kosten, maar wij zetten Racing Point toch op P4.

Op P5 vinden we Alpha Tauri terug. Nog één keer geven we ze het voordeel van de twijfel. In potentie moet Alpha Tauri met hun nieuwe auto die veel van Red Bull leent en ervaren coureurs enigszins in de buurt kunnen blijven van het ‘grote’ Red Bull Racing. Vaak komt het er (toen het team nog Toro Rosso heette) dan toch uiteindelijk niet helemaal uit. Maar goed, dit jaar dan. En anders zetten we ze volgend jaar wat er ook gebeurt op P8 of lager.

Dan zijn we alweer aanbeland bij de tweede helft van de top-10. Het team dat het ‘rechterrijtje’ aan gaat voeren is vermoedelijk Renault. Wat, niet McLaren? Neen! Onze hypothese is namelijk dat McLaren vorig jaar al extreem veel uit hun pakket heeft gehaald en dat er dit jaar niet veel meer bijkomt. Renault daarentegen kan en mag zich niet meer blameren met Ricciardo en Ocon achter het stuur. Probleem voor de Fransen: ze zijn nog steeds Renault. Halverwege het jaar gaat Cyril zeggen dat ze zich volledig focussen op 2021. Veel meer dan P6 zit er dus niet in. McLaren gaat achter het fabrieksteam aan voor P7.

De rode lantaarn

Dan de teams die gaan lijden onder de malaise bij Ferrari: Alfa Romeo en Haas F1. Zij rijden ook met die krachtbron. We vermoeden dat ze vorig jaar niet het ultieme voordeel van de motor gehad hebben wat Ferrari had, dus dat scheelt dan weer in de te verwachten terugval. Maar feit blijft dat Ferrari nu een hele nieuwe motor ontwikkeld heeft en dat die tot op heden niet mega hard loopt. Zonder bijzondere vindingen op de auto’s wordt het daarom weer zwoegen voor puntjes voor deze twee teams, waarbij we Alfa Romeo nét wat hoger inschatten dan Haas F1. Nee wacht…weet je wat…Haas F1 wordt achtste, Alfa negende. Ja zo gaat het zijn.

En dan nog Williams. Ja, haten is makkelijk. Natuurlijk is Williams dit jaar sneller dan vorig jaar, dat kon ook bijna niet anders. Niemand verwacht echter dat het team opeens de wereld in brand zet. Bovendien heeft het team met Latifi iemand in huis waardoor het adagium ‘er zijn geen matige coureurs in de F1’ weer even heroverwogen moet worden.

Dus dat zijn onze keiharde conclusies na deze F1 testweken. Is er een team waarvan jij denkt dat ze weleens kunnen verrassen? Ben je het super oneens met bovenstaande? Laat het weten, in de comments!