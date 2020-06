Van deze concurrent heeft Tesla voorlopig weinig te vrezen

Byton, die met de M-Byte ook in Nederland wil neerdalen, zit flink in de problemen.

Byton was de laatste jaren druk bezig om het nieuwe Tesla te worden. Nu zijn er wel meer start-ups met deze ambitie, maar Byton was serieus aan de weg aan het timmeren. Toch blijkt het maar weer dat het verdomd lastig is om het kunstje van Tesla na te doen. Byton zit namelijk behoorlijk in de problemen.

Eerst even: wat was Byton ook al weer? Deze Chinese start-up werd in 2017 opgericht. Vorig jaar presenteerden ze de M-Byte. Met deze elektrische crossover richten ze onder meer hun pijlen op Europa. De auto zou ook in Nederland leverbaar worden. Een van de opvallendste kenmerken van de M-Byte was het gigantische 48 inch (!) metende scherm.

Het is nu de vraag wat er nog van alle plannen terecht gaat komen. Voordat de productie goed en wel op gang is gekomen, moet Byton namelijk al een reorganisatie doorvoeren om de kosten te drukken. Dat is op zijn zachtst gezegd geen lekker begin voor een nieuwe speler op de markt.

Het bedrijf bleek niet bestand te zijn tegen de financiële klappen die het coronavirus dit jaar uitdeelde. Daarom heeft het bedrijf besloten de productie in de fabriek in Nanjing vanaf 1 juli zes maanden stil te leggen. De meeste Chinese medewerkers zullen met verlof gestuurd worden. Dit meldt Automotive News Europe. De komende maanden wil Byton zich gaan buigen over een reorganisatie om de financiële problemen op te lossen.

De Byton M-Byte zou in de tweede helft van 2021 in ons land zijn opwachting maken. Daarnaast zouden de Chinezen het model ook in Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Zweden introduceren. Het is nu niet alleen de vraag wanneer de M-Byte komt, maar of hij überhaupt nog komt.

Bron: Automotive News Europe