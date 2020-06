Deze Lamborghini heeft twee V12’s en 4.000 pk

Maak kennis met de Tecnomar for Lamborghini 63.

Exclusieve auto’s en exclusieve jachten gaan hand in hand. Degenen die in de markt zijn voor het een zijn vaak ook in de markt voor het ander. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je supercar en je jacht kunt laten matchen. Dat kan gelukkig: we zien namelijk regelmatig kruisbestuivingen tussen deze twee werelden.

Vandaag hebben we weer zo’n kruisbestuiving voor ons: de Tecnomar for Lamborghini. Dit motorjacht is het resultaat van de samenwerking tussen The Italian Sea Group en Lamborghini. Het ontwerp van dit jacht heeft duidelijk de designtaal van Lamborghini als basis.

Op welke Lamborghini deze boot is geïnspireerd is minder duidelijk. Volgens de ontwerpers is de Sián FKP 37 de voornaamste inspiratiebron. De Sián werd in 2019 onthuld en is heeft 820 pk dankzij een hybride aandrijflijn. De combinatie FKP 37 is later toegevoegd als eerbetoon aan wijlen Ferdinand Piëch. Als andere inspiratiebron wordt de Terzo Millennio genoemd, een concept uit 2017.

Sián

Terzio Millennio

Het jacht heet voluit de ‘Tecnomar for Lamborghini 63′. Dat laatste is een verwijzing naar het jaar waarin Lamborghini werd opgericht. Het is tevens de lengte van het jacht (in feet). Het design van de Tecnomar for Lamborghini is niet de enige overeenkomst met de Sián. Er zit namelijk ook een V12 in. Sterker nog: er zitten twee V12’s in. Deze zijn alleen niet afkomstig van Lamborghini, maar van MAN. Samen zijn ze goed voor 4.000 pk.

Nog een overeenkomst: er is veel carbon fiber gebruikt. Daardoor blijft het gewicht binnen de perken. Dit maakt snelheden tot 60 knopen mogelijk. Dat komt neer op iets meer dan 111 km/u.

Als de Lamborghini-invloeden in het exterieur nog niet duidelijk waren, dan worden die in het interieur wel duidelijk. Het stuurwiel en de stoelen lijken regelrecht uit een Lamborghini te komen. Ook de kenmerkende startknop heeft zijn weg gevonden naar het jacht. Via het Ad Personam-programma is het interieur volledig te personaliseren.

Aan dit alles zal ongetwijfeld een gepeperd prijskaartje hangen, maar daarover wordt nog niet gecommuniceerd. Het jacht wordt volgend jaar leverbaar voor de rijken der aarde. Een must-have voor iedere Lamborghini-eigenaar die in Monaco, Marbella of Miami woont.