Ferrari bijna voor de gek gehouden door neptelefoontje

Je kunt ook niemand meer vertrouwen tegenwoordig.

Paranoïde zijn is niet zo gezond, maar een heel klein beetje paranoïde zijn kan geen kwaad tegenwoordig. We gaan namelijk een tijd tegemoet waarin echt en nep niet meer te onderscheiden zijn. Sterker nog: dat is nu soms al het geval.

Bij Ferrari kwamen ze er ook achter dat je altijd op je hoede moet zijn. Een hoge piet van Ferrari kreeg namelijk appje van Benedetto Vigna. Ten minste, daar leek het op. Mocht je niet weten wie Benedetto Vigna is (het is je vergeven): hij is de grote baas van Ferrari.

Het bericht kwam van een ander telefoonnummer dan gebruikelijk, maar de executive in kwestie rook nog niet meteen onraad. Via WhatsApp vroeg de ‘CEO’ om een contract te tekenen wat zo snel mogelijk opgestuurd zou worden.

Dit klinkt een beetje als ‘Hoi pap, mijn telefoon is kapot’, maar de oplichters gingen in dit geval nog een stapje verder. De medewerker in kwestie kreeg namelijk ook een telefoontje van de grote baas, om alle twijfel weg te nemen.

Een stem die heel veel leek op die van Vigna begon uit te leggen dat hij met een ander nummer belde omdat het om een hoogste vertrouwelijke kwestie betrof. En daarbij moest er dus een bedrag overgemaakt worden.

De Ferrari-man begon nu toch een beetje onraad te ruiken, des te meer omdat de stem van Vigna toch wat raar klonk af en toe. Hij besloot daarom te controleren of hij echt de baas aan de lijn had. Hij vroeg welk boek hij onlangs aanbevolen had. Daar wist de nep-CEO natuurlijk geen antwoord op en er werd meteen opgehangen.

Eind goed al goed dus, voor Ferrari. Maar dit bewijst wel dat je verdraaid goed op je tellen moet passen. Ook als je geen hoge piet bij Ferrari bent. Om met Frans Bauer te spreken: laat je niet neppen bij het appen.

Via: Bloomberg