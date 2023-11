Ferrari’s hybrides halen ‘gewone’ modellen in

Ferrari verkoopt gewoon meer geëlektrificeerde modellen dan normale modellen, wie had dat gedacht?

Om gelijk even de intro te beantwoorden: iedereen, als je even goed nadenkt. Ferrari verkoopt nog een paar auto’s zonder hybride-spul aan boord. De Roma, Portofino, en 812. Als je een echte traditionele Ferrari-ervaring zoekt, wil je eigenlijk een middenmotor-model hebben. Dat zijn enkel nog de 296 GTB en GTS en de Ferrari SF90 Stradale en Spider.

Hybride modellen halen ‘normale’ modellen in

Het resultaat is simpel. Voor het eerst is meer dan 50 procent van de verkochte Ferrari’s eentje met een hybridemotor. Volgens Financial Times zorgen de SF90 en 296 in het derde kwartaal voor 51 procent van de verkopen van het merk uit Maranello. Zoals gezegd zijn dat niet alleen dé Ferrari’s, ook de verkopen van de Portofino en 812 lijken niet meer wat het geweest is. Dus ergens is het ook wel weer erg logisch.

Blijvend?

Er is één reden waarom deze trend wel en niet permanent is. Ferrari gaat zeker meer inzetten op hybride en de SF90 en 296 zullen nog wel even populair zijn. Binnenkort komt echter de productie van de Purosangue op stoom. Als de prognoses kloppen zal deze SUV, in eerste instantie zonder hybride-aandrijving beschikbaar, nog wel voor wat flinke cijfers zorgen. Al is Ferrari naar verluidt ook bezig met een V6 hybride versie van de SUV. Als we even een voorspelling mogen doen: die gaat goedkoper worden dan de V12 en dus veel meer verkopen. Dan ziet de wereld er weer heel anders uit.

Volledig EV

Het gaat dus nu nog om de (plug-in) hybride modellen van Ferrari, een EV heeft het merk nog niet aangekondigd. Ferrari wil tevens niks kwijt over een einddatum voor hun auto’s op benzine. Volgens het merk is de vrijheid voor klanten om te bepalen welke aandrijving ze willen heilig zo lang het nog kan. De keuze wordt in ieder geval uit EV-modellen, hybride modellen en modellen met enkel een ICE aan boord.