Deze premium cabrio met 337 pk is verrassend goedkoop

Een premium cabrio met 337 pk voor een zacht prijsje: yes please!

Het cabrio-seizoen is al in volle gang bezig. Overal zie je ineens open auto’s voorbij komen waardoor natuurlijk jij als petrolhead helemaal enthousiast wordt. Dus ga je eventjes kijken op Marktplaats en andere occasionsites wat er te koop is.

Voor vandaag gingen we even op zoek naar iets origineels. Oh, en iets met vier zitplaatsen. Nu gebruik je die niet altijd, maar het is wel handig mocht er iemand toch (kort) mee moeten rijden. Zo’n achterbankje is ook reuzehandig als aflegruimte.

Uiteraard kom je dan al snel bij de gevestigde orde uit. Denk aan de open versies van de Audi A5, BMW 3 Serie (later 4 Serie) en Mercedes-Benz E-Klasse. Uiteraard zijn er ook nog leuke alternatieven in de vorm van de Saab 9-3 Cabrio, Volvo C70 of, heel obscuur, de Lexus IS250C.

Premium Cabrio met 337 pk

Maar het kan nog bijzonderder in de vorm van deze Infiniti G37 Cabrio! Kijk, dat is pas uniek. Heel erg veel rijden er niet van in Nederland. Natuurlijk, dat is met een Kia Clarus of Daewoo Espero ook het geval, maar zo’n Infiniti is wel degelijk de moeite waard. Infiniti is het luxemerk van Nissan. In feite is het een chique Nissan Skyline Cabrio.

En zeker voor deze prijs. De verkoper op Marktplaats vraagt er namelijk 12.750 euro voor. Het is een exemplaar uit 2009 met een kilometerstand van 183.285. Dat is dus een scherpe prijs. Het mooie aan zo’n Infiniti is dat je altijd de dikke motor hebt. De Lexus IS250C was ondergemotoriseerd, bij de BMW 3 Serie was vermogen best prijzig, maar de Infiniti had ALTIJD die 3.7 VQ37-motor met 337 pk.

Scherpe prijs

De scherpe prijs komt natuurlijk wel ergens vandaan. Zo is duidelijk te zijn dat de auto wel wat TLC kan gebruiken. Sowieso moet je even banden wisselen, want Landsail-banden onder zo’n premium carbrio is gewoon blasfemie. Landsail! We noemen die naam twee keer, want je moet echt twee keer nadenken voor dat je dat soort banden onder je auto monteert.

Natuurlijk, als je een Kia Picanto van 15 jaar oud door de APK wil loodsen, kunnen we het nog ergens begrijpen. Maar bij een auto als deze past het echt niet, eigenlijk.

Natuurlijk, er zijn wat butsen, krasjes en plekjes te zien. Gelukkig heeft de verkoper de moeite genomen om alles in beeld te brengen. Met andere woorden: je wil niet weten hoe vaak een occasion tóch een paar lelijke plekken heeft die best op de foto gezet hadden mogen worden.

Kortom, voor een zacht prijsje heb je een dikke premium cabrio met een beetje werk om ‘m weer helemaal mooi netjes te maken. Daar zijn die winters dan weer goed voor. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hieronder een video met @wouter in een compleet andere Infiniti:

