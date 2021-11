Ferrari BR20: een GTC4Lusso, maar dan minder praktisch

Ferrari presenteert hun nieuwe Special Project: de BR20.

Ferrari staat niet bepaald bekend als het makkelijkste merk. Als je echter een goede klant bent en genoeg geld meebrengt is er veel mogelijk. Heel veel. In samenwerking met het designteam kunnen klanten gewoon hun eigen Ferrari laten ontwerpen. Je wil niet weten wat het kost, maar het is wel de ultieme droom.

De laatste keer dat we een one-off van Ferrari voorbij zagen komen was vorig jaar, toen ze de Omologata onthulden. Deze bloedmooie auto was gebaseerd op de 812 Superfast.

Vandaag presenteert Ferrari hun nieuwste one-off: de BR20. Deze is wederom voorzien van een V12. Als je naar de daklijn kijkt zou je denken dat deze ook op de 812 Superfast is gebaseerd, maar daarmee heb je het mis. Deze one-off is voor de afwisseling gebaseerd op de GTC4Lusso.

De USP’s van de GTC4Lusso zijn de vierwielaandrijving en de vier zitplaatsen, maar dat laatste komt nu te vervallen. De achterste twee stoelen hebben het veld moeten ruimen om een aflopende daklijn mogelijk te maken.

De Ferrari-designers hebben geen half werk geleverd, want schuin van achteren is de auto absoluut niet meer te herkennen als GTC4Lusso. Aan de achterkant zijn invloeden te zien van de F8 Tributo en de Portofino M. Aan de zijkant valt vooral de C-stijl op. De neus verraadt nog het meest dat het om een omgebouwde GTC4Lusso gaat, maar deze is ook flink aangepast.

Het interieur is in principe hetzelfde als dat van de GTC4Lusso, afgezien van de ontbrekende achterstoelen natuurlijk. Wel is het interieur erg fraai uitgevoerd, in donkerbruin leer met zilverkleurige stiksels.

Ferrari rept met geen woord over de specificaties, dus we gaan ervanuit dat de V12 onaangeroerd is gebleven. Deze zal dus nog steeds 690 pk en 697 Nm aan koppel leveren. En natuurlijk een schitterend geluid.

Of de BR20 nu echt mooier is dan een GTC4Lusso? Daar valt over te discussiëren. De daklijn is fraai, maar zoals wel vaker is Ferrari wel erg enthousiast geweest met flapjes en vouwtjes. Maar goed, uiteindelijk hoeft maar één klant dit mooi te vinden, want het is een one-off.