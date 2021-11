Nóg gavere Steelies voor de Defender

Je kan nu nog gavere steelies krijgen op e Land Rover Defender.

Hoe het precies komt, maar steelies zijn bijzonder gaaf. Het is niet zozeer heel mooi, maar geeft wel een stoere uitstraling. Vroeger stonden heel veel auto’s gewoon op stalen velgen (wieldoppen waren pas optioneel leverbaar bij de duurdere versies!). Tegenwoordig zitten er wieldopjes voor en krijg je al vrij snel lichtmetalen velgen.

Gelukkig zijn er uitzonderingen, waarvan de Land Rover Defender misschien wel de leukste is. Met name omdat het niet gewone stalen velgen zijn, maar witte stalen velgen. Het zijn gewoon dé velgen die je moet hebben op een Defender. Het zijn de ‘Style 5093’-wielen in de kleur ‘Gloss White’. Het nadeel: je kunt de velgen alleen krijgen in de naamloze standaarduitvoering.

Gavere steelies voor de Defender

Alle andere uitvoeringen hebben grotere lichtmetalen velgen. Gelukkig lost Heritage Customs dat probleem voor je op met deze Heritage Customs Valiance Dakar. Ze hebben namelijk een setje wielen voor je in de aanbieding die dezelfde coole uitstraling hebben als de steelies die Land Rover zelf levert. In dit geval zijn zwart, maar als je ze in het grijs of wit wil, zullen ze vast niet moeilijk doen.

Een groot verschil met de standaardwielen van Land Rover, is dat de steelies van Heritage customs stiekem heel erg hoogwaardig zijn. Het zijn namelijk wél lichtmetalen velgen, ze zien er alleen uit als steelies.

Gesmeed

Dat niet alleen, het zijn geen gegoten wielen, ze zijn zelfs gesmeed! Hoe belangrijk dat is, kun je hier in dit artikel over velgen lezen. In het kort komt het er op neer dat gesmede velgen lichter én sterker zijn.

De Heritage Customs Valiance Dakar is naast de wielen voorzien van een nieuwe kleur, Sahara Tan genaamd. Het doet nog het meeste denken aan die gave Camel Trophy Land Rovers van weleer. Verder zijn ze bij Heritage Customs in de weer geweest met een zwarte lakstift, want alle details op de auto (achterlichten, bumpers, handgrepen en dergelijke) zijn hoogglans zwart.