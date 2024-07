Ferrari deelt gratis batterij uit met nieuw garantieprogramma

Koop een Ferrari plug-in hybride en krijg een gratis batterij dankzij aanvullende garantie. Of twee!

Je kan zeggen wat je wil van een merk als Ferrari, maar ze bieden uitstekende services na het kopen van een nieuwe auto bij ze. Zo hoef je tot zeven jaar geen zorgen te maken over onderhoud of reparaties. En die service gaat nóg beter worden.

Ferrari plug-in hybride garantie

Met de SF90 en de 296 verschuift het merk uit Maranello langzaam richting elektrificatie. Daar blijft het natuurlijk niet bij. Er volgen nog meer hybride modellen en uiteindelijk gaat het merk ook volledig elektrische auto’s leveren. In het geval van een plug-in hybride Ferrari is een nieuw uitgebreid garantieprogramma in het leven geroepen.

Warranty Extension Hybrid & Power Hybrid

Het gaat twee nieuwe extra garantieprogramma’s voor Ferrari-rijders die net dat beetje zekerheid willen. De voorwaarden zijn uitstekend. Het Warranty Extension Hybrid program verlengt de garantie met nog eens acht jaar. Bovendien zal Ferrari zonder meerprijs de batterij van het hybride systeem vervangen om op de lange duur de beste performance te garanderen.

Het Power Hybrid garantieprogramma gaat nog een stapje verder en vervangt de batterij van het hybridesysteem in het achtste en 16de levensjaar van de auto. Opnieuw, zonder extra kosten. Dit zit bij het programma inbegrepen.

Ferrari introduceert deze nieuwe garantieprogramma’s voor de plug-in hybride modellen om klanten gerust te stellen. Voor de traditionele klant kan de overstap naar een PHEV een grote zijn. Met bijvoorbeeld zorgen over hoge kosten als er iets mis is met het hybride systeem. Met de nieuwe garantieprogramma’s kun je jarenlang je zorgen afkopen.

De Italiaanse autofabrikant heeft niet bekendgemaakt wat de aanvullende garanties kosten. Waar de zeven jaar garantie en onderhoud standaard is inbegrepen bij een nieuwe auto, zijn deze garanties onderdeel van een aanvullend pakket. Natuurlijk zitten er voorwaarden aan het geheel. Denk aan altijd onderhoud door Ferrari dealers uitgevoerd en dat beurten niet te laat of overgeslagen zijn.