Compensatie voor Volvo EX30-rijders na software issues

Volvo compenseert eigenaren van een Volvo EX30 na een reeks softwareproblemen.

Ik zeg altijd maar zo met een compleet nieuwe auto: wacht een paar jaar (of zelfs tot de facelift als je echt geduld hebt) en je hebt een betere auto te pakken. Het is toch vaak zo dat er gremlins naar voren komen in een eerste productiejaar. Even wennen hè, al die nieuwigheid. De populaire Volvo EX30 ontsnapt er ook niet aan.

Volvo EX30 softwareproblemen

De Zweedse Chinees had verschillende softwareproblemen, de Volvo EX30 kan namelijk last hebben van uitvallende schermen of stuurwielknoppen die niet reageren op de input. Ook zijn er gevallen bekend waarbij de auto niet wil opladen of dat de EX30 onverwacht een noodstop uitvoert. Daar blijft het niet bij. Er zijn tevens geluiden van EX30-rijders die klagen over onjuiste informatie met betrekking tot de resterende actieradius of een plotselinge reset naar de fabrieksinstellingen in het infotainmentsysteem.

Niet goed, geld terug

Tegenover Autocar zegt Volvo dat dit software gerelateerde problemen zijn voor de EX30 en het merk werkt aan een oplossing. Volgens dezelfde publicatie zouden sommige eigenaren zelfs hun auto hebben teruggeven aan de dealer. Daarbij zouden dealers het volledige aankoopbedrag hebben terugbetaald aan de klant.

Het ‘goede nieuws’ is dat softwareproblemen vaak opgelost kunnen worden met over-the-air updates. Terwijl Volvo hard werkt aan de verbetering van de software kun je in de tussentijd doorkachelen in de EX30. Het is onbekend hoe groot dit probleem nou echt is. Er zijn geen aantallen genoemd bij bovenstaande issues.

Het merk moet aan de bak om de problemen snel op te lossen. De EX30 is een vrij digitale auto met weinig fysieke knoppen. Allerlei zaken zitten verstopt in een scherm, dan moet de software wel goed werken.

Het is niet de eerste keer dat softwareproblemen en de Volvo EX30 in één adem worden genoemd. Vorige maand werd een terugroepactie aangekondigd vanwege een software issue.