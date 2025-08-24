Op je 24ste een Ferrari 458 kopen, Martijn deed het #MijnAuto

In deze Mijn Auto video gaat Wouter op pad met Martijn, een jonge ondernemer en trotse eigenaar van een Ferrari 458 Italia.

Martijn kocht de auto op 24-jarige leeftijd, ondanks waarschuwingen van zijn ouders dat het “niet verstandig” was. Met een achtergrond in web- en appontwikkeling, en een passie voor auto’s, wist hij zijn droom waar te maken.

Tijdens de rit laat Martijn zien hoe levendig de 458 klinkt en rijdt, vooral in de “Race”-stand. Het is voor hem meer dan een auto. Het is een droom die werkelijkheid werd. Hoewel hij nog ambities heeft, blijft de 458 zijn eerste en meest speciale Ferrari.

