Hamilton vindt F1-regels voor 2026 ”vreselijk ingewikkeld”: wij leggen ze uit

Lewis Hamilton is een week tijd veranderd van aanhanger van de nieuwe F1-regels voor 2026 naar getergd criticus. Na een eerste testdag in Barcelona zei Hamilton over de nieuwe auto nog: ”De auto van deze generatie is eigenlijk een stuk leuker om te rijden – hij is wel wat overstuurgevoelig, reageert snel en glijdt makkelijk, maar hij is wat makkelijker op te vangen en ik zou zeker zeggen dat hij fijn is.”

Een week later benoemt Hamilton tegenover verschillende media juist wat nadelen van de nieuwe auto’s: ”Ik denk wel dat we nu trager zijn dan de GP2 [Formule 2 red.]. Zo voelt het in ieder geval wel.” Tevens zijn de haken en ogen die bij de nieuwe auto’s komen kijken volgens Hamilton veel te ingewikkeld voor F1-kijkers.

”Ik denk geen enkele fan dit zal begrijpen, het is zo ingewikkeld. Het is echt belachelijk complex. Ik zat in een meeting waar ze ons er doorheen hebben gelopen. Je moet afgestudeerd hierin zijn om het volledig te begrijpen. Om het te managen is vrij eenvoudig, maar in de race zal het anders worden. We zullen het zien. Er is ook een automatisch systeem dat leert hoe je rijdt, maar als je dan buiten de baan komt, heeft dat impact op het algoritme. Dat moeten we eerst begrijpen”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen.

Is de F1 te ingewikkeld geworden?

Een menigte Nederlandse F1-fans zal zeggen dat ‘Huilmilton’ zich aanstelt en beter met pensioen kan gaan. Maar weet je, misschien heeft hij wel gelijk. Ik ben voor dit artikel in het F1-regelboek voor 2026 van de FIA gedoken. Ik weet het: hier duikt een Max Verstappen- of Fernando Alonso-fan niet zomaar in, maar je kunt hieruit wel opmaken hoe gecompliceerd de nieuwe regels zijn. Probeer bijvoorbeeld maar eens iets wijzer te worden van de bijlage hieronder die je een overzicht moet geven van de aandrijflijn.

De nieuwe F1-regels van 2026 in een notendop

Goed, je hebt dit artikel misschien wel aangeklikt om wat op te steken en zo goed beslagen ten ijs te komen voor het nieuwe F1-seizoen. Dan nu de belangrijkste regels die je moet weten zodat je een beetje mee kunt praten dit jaar als het over Arvid Lindblad, verschillende motorstanden, de X-Mode en MGU-K gaat.

Aandrijflijn

De krachtbron van iedere Formule 1-auto in 2026 bestaat uit een verbrandingsmotor en een elektromotor. De verbrandingsmotor is nog altijd een 1,6-liter V6-turbomotor. Deze benzinemotor moet sinds dit jaar op volledig duurzame brandstof rijden. Ieder team mag zelf zijn biobrandstof leverancier kiezen.

Aan de andere kant zit de elektromotor. Waar voorheen het elektrische deel enkel wat meehielp, zorgen de twee nu voor ieder de helft van het vermogen. De maximale vermogensoutput groeit van 204 pk naar 476 pk.

De stroom komt nu alleen nog uit het terugwinnen van energie bij het remmen. Het systeem dat hiervoor zorgt, noemen we MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic). Voorheen werd er ook nog energie teruggewonnen met hitte, maar dat mag niet meer in 2026. Door het ontbreken van dit onderdeel verwachten we veel startcrashes aan het begin van het seizoen.

Het nieuwe DRS: Override-mode en Boost

Via de nieuwe elektromotor is er ook een nieuwe inhaalmodus. Wanneer een auto binnen een seconde van zijn voorligger rijdt op een bepaald meetpunt op de baan, mag hij de ‘Override-mode’ inschakelen. Vanaf dan wordt er extra energie teruggewonnen die de rijder in de volgende ronde kan gebruiken voor extra vermogen. Dat inzetten gebeurt met de ‘Boost-knop’. Voor degenen die al langer F1 kijken: dit is vergelijkbaar met het oude KERS-systeem.

Coureurs kunnen er ook voor kiezen om de elektromotor even wat rust te gunnen via een knop genaamd ‘recharge’. Deze term hoorde je wel al eens voorbij komen, maar gaat nu een nog grotere rol spelen. Wanneer de auto in de oplaadstand staat, zorgt de boordcomputer voor zo min mogelijk stroomgebruik en zoveel mogelijk energie terugwinnen bij het remmen.

Actieve aero: Z- en X-Mode

De auto’s zien er in 2026 een stukje anders uit dan in 2025. Ze zijn vooral kleiner: 20 centimeter in de lengte en 10 centimeter minder breed. Daarnaast zijn de regels zo opgesteld dat er geen moeilijk vleugels meer toegestaan zijn. Dat hoeft ook niet meer dankzij de nieuwe Z- en X-Modes.

De modi klinken ingewikkelder dan ze in werkelijkheid zijn. De Z-modus is de auto zoals ie normaal afgesteld staat zoals op de foto van Hamiltons Ferrari SF-26 hieronder. De voorvleugel staat gewoon omhoog en de achtervleugel is dichtgeklapt. Dit mag je ook de bochtenmodus noemen.

Op welk moment dan ook kunnen de coureurs op een knop drukken waarmee de Z-Mode wordt ingeschakeld. Dit is de rechte stukken stand. Zoals je op de foto van Max Verstappen hieronder ziet, is de achtervleugel opengeklapt. Precies zoals voorheen ging bij de DRS. Minder goed zichtbaar is de voorvleugel. De middelste delen die normaal gesproken omhoog staan, klappen in de Z-Mode naar beneden. Hierdoor snijdt de auto beter door de lucht en kan er een hogere snelheid worden bereikt op rechte stukken.

Nieuwe teams en coureurs

Bij een nieuwe Formule 1-seizoen horen natuurlijk ook nieuwe kleurstellingen op de auto’s. De meeste teams kiezen voor weinig veranderingen, maar er zijn ook een aantal nieuwkomers. Zo doen Audi en Cadillac voor het eerst mee. Audi neemt Sauber over en Cadillac is helemaal nieuw. Bij het Amerikaanse automerk rijden oud-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez in 2026. Audi neemt de coureurs van Sauber over: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoletto.

Tevens heeft Max Verstappen een nieuwe teamgenoot. Isack Hadjar schuift door vanuit zusterteam Racing Bulls. Zijn plek wordt gevuld door een nieuwe coureur, het Britse racetalent Arvid Lindblad. De oude teammaat van Verstappen, Yuki Tsunoda, is reservecoureur bij Racing Bulls.

