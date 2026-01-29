Verrijk je verzameling met F1-auto Michael Schumacher

Wel ietsje kleiner dan de echte, dan past de F1-auto van Michael Schumacher wat makkelijker in je kast.

Veel mensen hebben veel meningen over veel F1-coureurs, maar in absolute getallen zijn er maar twee coureurs die bovenaan staan qua behaalde titels. Zowel Lewis Hamilton als Michael Schumacher hebben zeven keer het coureurskampioenschap op hun naam gezet. Schumacher wist daarnaast ook nog eens één van de, dan niet de allermeest, succesvolste Ferrari-coureurs ooit te zijn. Of je fan was van hem of niet, in de Hall of Fame kom je hem zeker wel tegen. Waar je hem niet c.q. weinig meer tegenkomt: buiten zijn huis. Wederom zonder scheutig te zijn met details kwam er deze week naar buiten dat Schumi ‘actief naar races kan kijken’, maar nergens is ooit bevestigd wat dit betekent voor zijn fysieke dan wel mentale gesteldheid.

Schumacher’s F1-auto

Extra reden dus om een eerbetoon aan Michael Schumacher in vrijwel elke vorm te kunnen waarderen en LEGO komt met een hele mooie. Binnenkort kan je een LEGO-model kopen van de Ferrari F2004. Dat was de Ferrari F1-bolide van 2004, je verzint het niet. Zonder gekkigheid, het was deze auto waarmee Schumacher zijn zevende en laatste titel won en met terugwerkende kracht de op één na meest recente titel voor Ferrari. En ook nog eens uit de magistrale V10 era. Veel redenen om deze Ferrari F2004 een legende te maken.

Na Senna’s McLaren MP4/4 en Mansell’s Williams FW14B is dit de derde keer dat in de LEGO Icons-serie een F1-legende wordt uitgebracht. De Ferrari F2004 van Michael Schumacher van LEGO meet 32 centimeter in de lengte. Uiteraard is er zo veel mogelijk toegevoegd om de echte F2004 van een mooie replica te voorzien. Met die hele belangrijke kleur: Ferrari-rood. De motorkap kan eraf om de drieliter grote V10 te aanschouwen en als je aan het stuur draait, draaien de voorwielen ook mee. Ja, dat klinkt basaal, maar voor LEGO-auto’s is dit altijd een leuke toevoeging.

Net als de eerder genoemde F1 Icons krijg je een minifiguurtje van Michael Schumacher bij de F2004 van LEGO. Deze houdt de beker vast om de titel te representeren, inclusief een replica van de helm en het overall. Het figuurtje past op een sokkel met daaronder een tekening, citaat en handtekening van Schumacher.

Prijs

Over sokkels gesproken: de LEGO Ferrari F2004 van Michael Schumacher zelf krijgt ook een mooi voetstuk waardoor de auto goed weergegeven in je collectie past. Met daaronder de technische gegevens van de F2004. En gezien recente LEGO-creaties valt de prijs ook mee, al is ‘ie wel in lijn der verwachtingen voor de andere F1-Icons. Met 735 stukjes (het aantal stukjes drijft de prijs het meeste op) zijn er dan ook minder bouwstenen aanwezig. Net als de bolides van Senna en Mansell kost Schumacher’s F2004 79,99 euro. Bestellen kan vanaf nu als pre-order, vanaf 1 maart 2026 ligt de F2004 in de winkels.