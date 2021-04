Mansory F8 Tributo is een 'harmonieus kunstwerk' - Autoblog.nl

Aldus Mansory zelf.

Sommige autokopers willen maar één ding: opvallen. Een fraai en samenhangend design is voor hen absoluut geen criterium. Mansory heeft er hun core business van gemaakt om deze doelgroep te bedienen met de smakeloze creaties.

Een van de problemen van Mansory is dat ze niet weten waar ze moeten stoppen. Een extra spoilertje of lipje is nog tot daar aan toe, maar de Duitse tuner gaat net zo lang door tot het design is gedegradeerd tot een onsamenhangende chaos.

Dat is bij de nieuwste auto die ze onder handen hebben genomen – de Ferrari F8 Tributo – niet anders. Met name de voor- en achterkant zijn een wirwar van flapjes en lipjes geworden. Daarbij heeft Mansory gretig gebruik gemaakt van ‘forged carbon’, iets wat ze sinds 2018 afkijken van Lamborghini. Ondanks alles hebben ze bij Mansory toch nog ergens een restje smaak, want de kleur Catania Green is wél fraai.

Over afkijken gesproken: de spoiler lijkt op een soort omgekeerde versie van de spoiler van de FXX K. Daar is ook meteen de naam van de auto op gebaseerd, want Mansory noemt deze creatie de Ferrari F8XX. Nu maar hopen dat Ferrari die naam niet al vastgelegd heeft, want anders zwaait er wat voor Mansory.

Mansory heeft geen half werk geleverd, want ook het interieur is aangepakt. Dit is uitgevoerd in beige leer, met stiksels in een diamantpatroon. Dat is nog wel te pruimen, maar helaas besloot Mansory het ‘af’ te maken met witte strepen (waarom?) en extra carbon.

Ook motorisch is de F8 Tributo aangepakt door Mansory. Niet omdat 720 pk en 770 Nm te weinig is, maar omdat dit de patsers die dit soort auto’s kopen weer wat reden geeft om op te scheppen. Het vermogen is nu opgekrikt naar 880 pk en het koppel naar 960 Nm. Daarmee zou een topsnelheid van 354 km/u mogelijk moeten zijn en vanuit stilstand zit je in 2,6 seconden op 100 km/u.