12-jarige slaat over de kop met auto van ouders in Drenthe - Autoblog.nl

Stiekem met de auto van je ouders op stap, een 12-jarige ging joyriden in Drenthe. Met draconische gevolgen.

Er is een reden dat je minimaal 16,5 jaar oud moet zijn om rijlessen te kunnen volgen. Een 12-jarige jongen uit Drenthe vond het een goed idee om nu alvast te gaan beginnen met auto ervaring opdoen. Ondanks de ambities niet een heel slim idee. Dat afkijken van je ouders betekent niet dat je zelf bekwaam bent om te rijden.

Het slechte nieuws, voor de jongen, is dat hij de Seat van zijn ouders heeft gesloopt. De 12-jarige sloeg met de auto over de kop op een weg in Gasselte, Drenthe tijdens het joyriden. Het goede nieuws is dat het een eenzijdig ongeval betreft. Het gebeurde tijdens de wedstrijd Nederland – Oekraïne. Misschien zag de jongen dit als een uitgelezen kans om te gaan joyrijden. Nu is hij flink de pineut.

12-jarige joyriden in Drenthe

De 12-jarige heeft lichte verwondingen aan de rit overgehouden. Het was een solo actie, want de jongen heeft geen vriendjes of vriendinnetjes meegenomen. Politie en een ambulance kwamen ter plaatse bij het ongeval. Ter plekke werd het kind nagekeken door ambulancepersoneel. De ouders zullen nog wel een appeltje te hebben schillen met deze jongeman.

Videocredit: Meternieuws