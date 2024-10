Ferrari F80 voor het eerst te zien en horen in het echt [video]

De Ferrari F80 was de ster van de show tijdens Finali Mondiali 2024.

Een auto presentatie met gelikte studioplaatjes is leuk, maar je krijgt pas echt het gevoel als je de auto op bewegend beeld ziet. Nog beter is in levende lijve, in het geval van de gloednieuwe Ferrari F80 is dat nog een lastige opgave.

Ferrari F80 sound

Voorlopig moeten we het houden bij bewegende beelden, want een F80 in het wild spotten op de openbare weg is op dit moment nog niet aan de orde. De Ferrari F80 verliet de studio en mocht in actie komen tijdens Finali Mondiali, afgelopen weekend op Imola. Finali Mondiali viert het einde van het Corse Clienti raceseizoen. Je weet wel, het hyper exclusieve raceprogramma waarbij klanten van Ferrari racen in auto’s als de FXX K en een 599XX.

Zo kunnen we eens goed luisteren hoe de Ferrari F80 bijvoorbeeld klinkt, want is die V6 hybride constructie een beetje te pruimen? Op Instagram hadden we vorige week een polletje gedeeld om eens te peilen hoe Autoblog-lezers denken over de F80 ten opzichte van zijn voorganger. Het meerendeel was nog niet overtuigd en gaf toch sterk de voorkeur aan de LaFerrari.

Een zonnig Italië had wellicht bijgedragen aan de sfeer, helaas was het mooie weer thuisgebleven. Desalniettemin is het tof om de F80 in actie te zien. Zo episch als een atmosferische V12 klinkt de Ferrari F80 natuurlijk niet, toch is de sound geen enorme tegenvaller. Met een aftermarket oplossing kun je echt wel wat moois maken van de zespitter, dat hebben we al kunnen zien toen tuners de 296 beetpakten.

Zo, heb jij de F80 nu in het echt kunnen zien en horen. Nou ja, virtueel dan. De kans dat je deze Ferrari van 3,5 miljoen euro in het wild tegenkomt is bijzonder klein. Net als dat je een LaFerrari, Enzo, F50, F40 of een 288 GTO niet vaak tegenkomt. Ik in elk geval niet. Heb jij je gedroomde F80 al samengesteld?