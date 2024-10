Deze BMW 135i coupé hoef je alleen maar af te rekenen

Alles is al gedaan aan deze BMW 135i coupé op Marktplaats, helemaal top!

Kijk das lekker. Een auto waar alle belangrijk zaken al zijn uitgevoerd, zodat jij eigenlijk alleen maar het over moet maken, instappen en wegrijden. Deze Le Mans blauwe 1 Serie coupé is een gevalletje van een liefhebber, voor een liefhebber.

BMW 135i op Marktplaats

Naast keurig onderhoud, heeft de BMW een aantal belangrijke modificaties. In de categorie: als dat nog niet gedaan is moet je dat sowieso doen. Zo beschikt de 135i over onder andere een OS Giken sper en een in hoogte verstelbaar schroefset. De lijst met nice to have omvat bijvoorbeeld een performance koppeling, een nieuwe intercooler en aangepaste software.

In het grijze en grauwe Nederland is de specificatie best verfrissend te noemen. Naast de Le Mans blauwe exterieurkleur is het interieur niet zwart, maar Lemon Bosten. Klinkt als een middelmatige rockband uit Eindhoven die al jaren proberen door te breken, maar het wil maar niet lukken om ontdekt te worden door Henkjan Smits. Neen, het gaat hier over de stoelen in deze specifieke 1er.

Het lijstje met mods gaat nog verder, samenvattend staat hier een blauwe BMW 135i coupé op Marktplaats met een vermogen van ongeveer 450 pk. Dat is meer dan honderd paarden extra in vergelijking met een BMW 1M. Daarmee kom je qua power in de buurt van de veel modernere BMW M2 CS. Alleen dan in een handgeschakelde BMW coupé uit 2008.

En zo’n moderne M2 is nog altijd stevig aan de prijs in vergelijking met deze moderne klassieker. De 1 Serie, met 92.400 kilometer op de teller, mag mee voor 20.950 euro’s. Mocht je nu geen fan zijn van al die modificaties dan is het goed om te weten dat alle originele onderdelen nog aanwezig zijn.

De auto is niet van een oud vrouwtje geweest. Wel van een deugdzame Autoblog-lezer die zijn 1 Serie met alle liefde van de wereld aan jou, je maat of aan een oud vrouwtje verkoopt. Bij deze.