Stel de Ferrari F80 van je dromen samen

Doen alsof jij een gloednieuwe 3,6 miljoen kostende Ferrari F80 mag kopen? Dat kan in de configurator van de nieuwste Fezza.

Hoofdstuk zes in het boek ‘de meest epische Ferrari’s’ is sinds vandaag geopend. Met de F80 volgt Ferrari de LaFerrari op en plaatst het merk de auto direct in de bloedlijn van The Big Five. Dat was de geuzennaam voor de vijf voorgangers van de F80: de 288 GTO, de F40, de F50, de Enzo en de LaFerrari.

Ferrari F80

De Ferrari F80 breekt traditie met zijn voorgangers op een paar manieren. Na twee keer een V8 en drie keer een V12, krijgt de F80 een V6, bijvoorbeeld. Qua naamgeving is hij dan wel weer terug bij het oude. De F60 en F70 kregen als productieversie een andere naam, de Enzo werd vernoemd naar de oprichter van het merk en de LaFerrari… Tsja. Eigenlijk moest ‘ie F150 heten, maar het werd LaFerrari. Misschien dus maar beter dat Ferrari gewoon weer bij hun roots blijft en voor simpelweg F80 kiest.

Waar Ferrari trouwens ook traditie breekt met het gros van de modellen: personalisatie. Enzo Ferrari was altijd stellig: een Ferrari hoort rood. Daarom dat de 288 GTO en F40 de fabriek altijd verlieten in Rosso Corsa. Alle exemplaren van de 288 en F40 die hiervan afwijken zijn later herspoten. Vanaf de F50 kreeg je een (behelpen) keuzemenu: Rosso Corsa, Rosso Barchetta, Giallo Fly, Nero of Argento. En bij de Enzo kreeg je nog minder opties: Rosso Corsa, Giallo Modena of Nero Daytona. Wel mocht je vanaf de Enzo als je een écht goede Ferrari-klant bent meer kleuren kiezen. Voor de LaFerrari had je bijna het hele kleurenpalet met een enorme reeks Tailor Made-opties.

Configurator

Nu er een configurator is voor de Ferrari F80 wordt duidelijk dat het door Enzo gewenste gebrek aan personalisatie niet van toepassing is. Je hebt zelfs een breed scala aan kleurkeuzes en andere geinige opties. Je kan alle kanten op!

Bovenstaand voorbeeld is een klassieker, Rosso Corsa met een rood interieur. Wat direct opvalt: het dak is altijd zwart, het zwarte paneel tussen de koplampen blijft altijd zwart. Het dak zou wellicht nog naar speciale wens een kleur gespoten kunnen worden, maar Ferrari is terughoudend over het stuk tussen de koplampen. Bij de 12Cilindri was dat ook een hele bewuste keuze om die te allen tijde zwart te houden. De ‘passagiersstoel’ is ook niet van kleur te veranderen. Dit omdat daar geen stoel zit, maar de gordel en hoofdsteun zijn direct in de rugleuning gespijkerd. Alle keuzes die je maakt in het interieur zijn dus enkel van toepassing op de bestuurdersstoel, behalve de gordels. Je hebt overigens de keuze tussen harnasgordels of gewone driepuntsgordels.

Race ready

Voor het hele interieur van de Ferrari F80 geldt dat het ongepast lijkt om voor de ‘comfort’-opties te gaan. Het passagiersdisplay bijvoorbeeld: je gunt je metgezel niet eens een rugleuning, maar precieze data over hoe hard je tegen de achterwand van de auto aangedrukt wordt wel. Alcantara stuur? Kijk je daar naar op het circuit dan? En doe ook gewoon harnassen. Als je echt zo nodig een auto wil die lekker makkelijk is, zouden wij een 296 GTB aanraden.

Goed, een beetje cynisch misschien, maar zo voelt het wel. Mocht je toch de F80 mooi willen aankleden, dan kan dat middels vele opties op de stoelen qua contrastkleur, stofkleur en stiksels. Je kan verschillende delen van het interieur bekleden met alcantara, maar de meest kleurrijke optie is donkerblauw. Verder is het zoals het is, in elke F80.

Velgen

Bij het exterieur heb je ook maar een paar opties, maar eigenlijk is het vooral de kleur die je kan kiezen in de Ferrari F80-configurator. Qua velgen heb je drie opties. Volledig zilver, volledig zwart of de tussenmaat: zwarte velgen met zilveren rand. Zoals @mashell aankaartte in de reacties: het doet wel erg denken aan de ‘Mission E’-velgen van de Porsche Taycan. Volledig zilver vinden wij het mooist.

Livery

Je kan ook kiezen voor wat extra stickers en kleurstellingen op je Ferrari F80. Zo kan je een racenummer op de deur plakken, of net voor het achterwiel en op de voorklep. Ook kan je kiezen voor een racestreep over het hele dak. Je hebt de keuze uit zo’n 15 streepkleuren en optioneel mag je een klein streepje aan de rechterkant plaatsen in rood, geel, zwart of grijs. Net als bij de Ferrari 488 Pista ‘duikt’ de streep vooraan de S-duct in om vooruit bij de splitter weer uit te komen.

Kleuren

Qua kleuren is Ferrari ook bij de F80 lekker traditioneel. Eigenlijk vrijwel elke kleur komt van een ander (ouder) Ferrari-model. Voor de buitenkant geldt gek genoeg dat lekker chique en stijlvol doen eigenlijk best werkt, getuige onderstaand voorbeeld in Verde Toscana. Om mezelf even heerlijk tegen te spreken: ineens is het bijna jammer dat je geen beige interieur erbij mag bestellen. Opnieuw: dan moet je maar een 12Cilindri bestellen.

Zwart, moet je dat doen? Het verbergt het zwarte stuk tussen de koplampen, dat dan weer wel. Eigenlijk is het ietwat zonde, een auto als deze zwart laten.

En ten slotte, je kan dus ook gekke kleurtjes combineren met liveries op de Ferrari F80. Zo kan je dus Green Jewel combineren met een gele streep. Lotus Evija who?

Zelf doen

Goed, genoeg te pielen. Wij kunnen jouw smaak niet voor je bepalen, dus kijk vooral zelf wat je zou willen voor je Ferrari F80 via diens configurator.