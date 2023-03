Novitec Ferrari 296 klinkt als een halve V12! [video]

De al krankzinnig snelle Ferrari 296 kon volgens Novitec nog meer power gebruiken.

Eigenlijk zijn supercars van vandaag de dag compleet over de top. Alles meer dan 500 pk is in principe niet te gebruiken op de openbare weg. Je rijbewijs kan in luttele seconden door de versnipperaar. Maar alles moet beter en nog sneller. En daardoor zijn we in een tijdperk aangekomen waarbij 800 pk in een Ferrari doodgewoon is.

En zelfs dan zijn er nog tuners van maken dat het nog een stapje gekker mag. De Ferrari 296 bijvoorbeeld, in het geval van Novitec. Deze supercar beschikt over een hybride V6 en levert standaard 830 pk. Een deel van de power komt van de elektromotor, maar het grootste gedeelte komt voor rekening van de 3.0 liter zescilinder turbomotor. Niet genoeg, aldus Novitec.

De Duitse tuner hangt een nieuw uitlaatsysteem onder de Ferrari. Ook zegt Novitec het aanzuigtraject van de turbo’s verbeterd te hebben. Daardoor levert de 296 nu geen 830 maar 856 pk. Een kleine, maar toch nette verbetering. Je kunt een Novitec Ferrari 296 eventueel herkennen aan de 21- en 22 inch Vossen wielen. Mits de klant ook daadwerkelijke kiest voor deze lichtmetalen.

Het resultaat is een lekker aangeklede Ferrari 296 met ietwat agressievere look en net wat meer vermogen. Dat laatste was zeker niet nodig, maar met de nieuwe uitlaat komt de V6 nog wat beter tot leven. En dat is altijd mooi meegenomen.