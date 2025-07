Goedkoopste Ferrari op Marktplaats kost minder dan een nieuwe Tesla!

Durf jij?

Om een Ferrari op leeftijd te kunnen kopen, heb je een aantal dingen nodig: een zak geld, lef, sleutelvaardigheden of een betaalbare monteur die dat wel heeft. Maar hoe groot is de zak geld die je tenminste nodig hebt om een Ferrari te kunnen kopen in Nederland?

Sinds gisteren is er een nieuwe goedkoopste Ferrari van Marktplaats. Het gaat om een Ferrari Mondial 8. Dit was de eerste Ferrari met een afwijkende naam. Tot 1980 had elke Ferrari een cijfercode, maar daar kwam dus verandering in met de Mondial. Het bleek niet meteen een succes te zijn. Journalisten fakkelden de Mondial genadeloos af en Ferrari bracht al twee jaar later een vervanger in de vorm van de Mondial Quattrovalvole, dezelfde auto maar dan met vier kleppen per cilinder in plaats van twee.

De goedkoopste Ferrari van Marktplaats

De Mondial die op Marktplaats staat, is op 1 juli 1982 gebouwd. Hij kwam pas vorig jaar naar Nederland. In het vooronder ligt een 3,0-liter V8 die afstamt van de achtcilinder uit de 308. Het blok produceerde in ’82 een schamele 214 pk. Die zullen vast niet allemaal nog over zijn. Schakelen gaat via een vijftraps handbak en gaat volgens de verkoper nog altijd goed.

Met de aankoop van de goedkoopste Ferrari kun je meteen twee punten van je bucket list halen, want de Ferrari draagt natuurlijk de traditionele rode kleur. Ook fijn: in 2017 kreeg de Ferrari nog een nieuwe distributieriem. Er zijn in 43 jaar maar 64.365 kilometer mee gereden. Dat is wel heul weinig voor zijn leeftijd.

Wat kost de Ferrari Mondial?

Wellicht dat de kleine kilometrage wel een positief effect heeft gehad op het interieur. De vier lederen stoelen zien er nog altijd respectabel uit. Het goedkoopste product uit Maranello staat te koop in Eindhoven. De verkopende dealer vraagt € 37.950,- op Marktplaats. Heb jij het lef om een bod uit te brengen?