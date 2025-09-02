Wat doet de prijs van de 812 nu de 12cilindri is gelanceerd?

In met het nieuwe, eruit met de oude. Zo’n vaart zal het niet lopen, maar in vergelijking met de F12berlinetta was de 812 Superfast echt een mega succes. Eens kijken of de 12cilindri ook gaat lukken. Op elke supercar rally van vermogenden regent het 812’s, zowel als Superfast als GTS.

Op Marktplaats worden op dit moment 0 F12’s aangeboden, maar wel meerdere 812’s. En omdat de 12cilindri op de markt is verschenen zakt de 812 langzaam in prijs. Een echte aanbieding gaat het nooit worden. Auto’s zijn zo stervensduur geworden dat meer dan een half miljoen euro overmaken voor een GT met V12 doodgewoon is.

De goedkoopste Ferrari 812 van Marktplaats is weliswaar een bedrag onder de drie ton, maar met 299.900 euro scheelt het niet veel. Het is een opvallender rakker in Rosso Scuderia uit 2017. De Italiaan heeft 37.407 km gedraaid en staat te koop in Apeldoorn.

In het interieur is bruin leder te vinden. Dat is vaak het mooie van Italiaanse auto’s. Waar Duitsers zwart, zwarter, zwartst zijn samengesteld, kun je bij een Ferrari nog wat kleur vinden. Dat stemt ons vrolijk, de wereld heeft al genoeg donkere auto’s.

De Ferrari 812 Superfast is al wat jaartjes oud, maar heeft een modern recept dat nog jaren meekan. Ik bedoel, 800 pk is ook niet in 2035 plotseling ouderwets hoor. De 6.5 liter V12 draait al een behoorlijke tijd mee bij Ferrari en in de Superfast mag je er 340 km/u mee rijden. En met een 0-200 km/u tijd van 7,8 seconden is het ook niet echt aanpoten.

Persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van de F12berlinetta, wat echt een revolutionaire upgrade was ten opzichte van de 599 GTB. Maar ik zou de 812 niet afslaan als je me de sleutels toewerpt. Zo ben ik ook dan weer. Kopen maar.