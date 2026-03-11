Nederlanders slaan massaal brandstof in over de grens: zoveel mag je meenemen

We gaan weer lekker Hamsterééééén!
Wie de afgelopen dagen bij een tankstation over de grens stond, zag waarschijnlijk meer dan alleen boze Nederlanders met een lege tank. Er stonden ook mensen met jerrycans bij de pomp. Het klassieke grensshoppen voor brandstof is terug van weggeweest. En sommige Nederlanders nemen het idee van “vol tanken” wel heel letterlijk.
Zo veel benzine mag je meenemen
Wie denkt dat een paar jerrycans benzine in de achterbak direct een boete oplevert, heeft het mis. Volgens regels uit het Europese ADR-verdrag mag een automobilist namelijk verrassend veel brandstof vervoeren. In theorie kun je zelf tot 240 liter meenemen. Dat zijn aardig wat jerrycans.
Daar zitten natuurlijk wel een paar voorwaarden aan. De brandstof moet voor eigen gebruik zijn en vervoerd worden in jerrycans van maximaal 60 liter per stuk. Daarnaast moeten ze geschikt zijn voor brandstof, goed afgesloten zijn en stevig vaststaan in de auto. Geen oude verfemmer en geen lege colaflessen dus.
Hamsteren bij de pomp
Naast volle tanks zien pomphouders ook steeds vaker automobilisten die extra brandstof meenemen in jerrycans. Voor sommige mensen is dat een manier om minder vaak terug te hoeven naar de pomp. Toch is dat effect wel een beetje beperkt. Uiteindelijk moet de auto toch weer bijgetankt worden zodra de jerrycans leeg zijn. Het hamsteren kan dus hooguit tijdelijk voordeel opleveren als de brandstofprijzen blijven stijgen.
De Belastingdienst kijkt wél mee
Hoewel de politie je niet zo snel zal bekeuren voor een paar jerrycans benzine, betekent dat niet dat je volledig vrij spel hebt. De belastingdienst ruikt die buitenlandse benzinelucht als geen ander dus zodra je met meer dan 10 liter reservebrandstof Nederland binnenkomt, kunnen ze zomaar voor je deur staan. Mocht dat het geval zijn dan wordt er alsnog vriendelijk verzocht of je even de accijns wil betalen over de brandstof die je mee hebt genomen. Het tripje naar het buitenland kan daardoor dus een stuk minder aantrekkelijk worden.
Daarnaast blijft het wel zo dat je bagageruimte volpleuren met volle jerrycans niet perse een goed idee is. Het vervoeren van grote hoeveelheden benzine brengt natuurlijk wel wat risico’s met zich mee, vooral bij een ongeluk. En niemand wil eindigen als bom toch?
Reacties
Robert zegt
“Daarnaast moeten ze geschikt zijn voor brandstof, goed afgesloten zijn en stevig vaststaan in de auto.”
Dit is waar het negen van de tien keer fout gaat. Daarbij heeft de krenterige Hollander ook al snel de neiging om gelijk maar even tien sloffen tabak en een jaarvoorraad aan sterke drank in te slaan, en dat is nou precies waar de douane wel op aanslaat.
Overigens is het zo dat als die bewuste brandstof inderdaad niet volgens de regels wordt vervoerd (met name verpakkings technisch), ook deze in beslag kan worden genomen.
307-2.0-chipped zegt
Als die simpelen nou eens wat minder hun longen gaan asfalteren en de lever wat meer rust geven….
Maar dat is natuurlijk weer teveel gevraagd.
Man man man…..
zdev zegt
Het fundament onder de EU is de economische unie met Vrij Verkeer van Goederen. Behalve als het de staatskas niet uitkomt, dan is men ineens protectionistisch. In een werkelijk functionerend Europa zouden tankstations hun benzine en diesel in Luxemburg of Polen kunnen inkopen tegen de daar geldende tarieven. Zonder dat de Nederlandse fiscus daar iets mee kan. In Nederland verdient de overheid extra aan accijnzen, en hogere brandstofkosten omdat de btw-inkomsten ook stijgen. Ten koste van de Nederlandse automobilisten en hun portemonnee.
Waarom zou je daaraan meewerken. Lekker over de grens tanken dus.
PunicaOase zegt
Nederland doet aan de andere kant wel weer wat meer voor de burger: denk aan de infrastructuur en verzorgingsstaat. Dat kost flink geld. En bij elke misstand wordt er gelijk geroepen: daar moet de overheid iets aan doen.. dat kost allemaal bakken met geld..
zdev zegt
Het kost bakken met geld als je aan de kant van de staatskas staat, en het scheelt bakken met geld als je automobilist bent :)
Op dit moment vloeit er aan btw over hogere brandstofkosten erg veel geld van de automobilist naar de staatskas.
Robert zegt
Die vrijheid van Verkeer en Goederen wordt beperkt voor de zaken die worden belast met accijns. En de EU-lidstaten hebben nou eenmaal de vrijheid (pun intended) om zelf de hoogte van die accijns te bepalen. Het is dus veel te kort dor de bocht om de EU daarvan de schuld te geven; dit is wat er is afgesproken en als je daar wat aan wil doen, moet je de landelijke politiek zien te overtuigen dit anders te gaan doen.
zdev zegt
De kritiek is niet naar de EU. Wel naar Den Haag dat (terecht) pro EU is behalve als het de torenhoge accijnzen betreft. Er kan een euro per liter af, Nederland schiet zichzelf in de voet met dit beleid: mensen tanken in BE en DE, en de economische impact van hoge energieprijzen en brandstofprijzen is groter dan de opbrengsten voor de staatskas. Oliedom, om het bij het onderwerp te houden :)
RiKe zegt
Als Nederland al die omzet niet mis wil lopen moeten ze niet iedereen de grens over jagen met die idiote prijzen