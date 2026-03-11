Nederlanders slaan massaal brandstof in over de grens: zoveel mag je meenemen

We gaan weer lekker Hamsterééééén!

Wie de afgelopen dagen bij een tankstation over de grens stond, zag waarschijnlijk meer dan alleen boze Nederlanders met een lege tank. Er stonden ook mensen met jerrycans bij de pomp. Het klassieke grensshoppen voor brandstof is terug van weggeweest. En sommige Nederlanders nemen het idee van “vol tanken” wel heel letterlijk.

Zo veel benzine mag je meenemen

Wie denkt dat een paar jerrycans benzine in de achterbak direct een boete oplevert, heeft het mis. Volgens regels uit het Europese ADR-verdrag mag een automobilist namelijk verrassend veel brandstof vervoeren. In theorie kun je zelf tot 240 liter meenemen. Dat zijn aardig wat jerrycans.

Daar zitten natuurlijk wel een paar voorwaarden aan. De brandstof moet voor eigen gebruik zijn en vervoerd worden in jerrycans van maximaal 60 liter per stuk. Daarnaast moeten ze geschikt zijn voor brandstof, goed afgesloten zijn en stevig vaststaan in de auto. Geen oude verfemmer en geen lege colaflessen dus.

Hamsteren bij de pomp

Naast volle tanks zien pomphouders ook steeds vaker automobilisten die extra brandstof meenemen in jerrycans. Voor sommige mensen is dat een manier om minder vaak terug te hoeven naar de pomp. Toch is dat effect wel een beetje beperkt. Uiteindelijk moet de auto toch weer bijgetankt worden zodra de jerrycans leeg zijn. Het hamsteren kan dus hooguit tijdelijk voordeel opleveren als de brandstofprijzen blijven stijgen.

De Belastingdienst kijkt wél mee

Hoewel de politie je niet zo snel zal bekeuren voor een paar jerrycans benzine, betekent dat niet dat je volledig vrij spel hebt. De belastingdienst ruikt die buitenlandse benzinelucht als geen ander dus zodra je met meer dan 10 liter reservebrandstof Nederland binnenkomt, kunnen ze zomaar voor je deur staan. Mocht dat het geval zijn dan wordt er alsnog vriendelijk verzocht of je even de accijns wil betalen over de brandstof die je mee hebt genomen. Het tripje naar het buitenland kan daardoor dus een stuk minder aantrekkelijk worden.

Daarnaast blijft het wel zo dat je bagageruimte volpleuren met volle jerrycans niet perse een goed idee is. Het vervoeren van grote hoeveelheden benzine brengt natuurlijk wel wat risico’s met zich mee, vooral bij een ongeluk. En niemand wil eindigen als bom toch?