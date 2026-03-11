Marktplaats parel: Mitsubishi Pajero Evolution is pure Dakar-gekheid

Brede wielkasten, V6 en rallytechniek voor de openbare weg

Je hebt wel eens van die momenten dat je een auto tegenkomt en bij jezelf denkt: hoe kan het dat dit ding überhaupt bestaat? De Mitsubishi Pajero Evolution is er zo een. Het is een auto die eruitziet alsof iemand een rallyauto en een terreinwagen door elkaar heeft gehusseld. En dat is eigenlijk precies wat hier is gebeurd.

Gebouwd om Dakar te winnen

De ongelofelijk dikke Pajero Evolution ontstond niet omdat Mitsubishi een coole marketingafdeling had. Hij werd gebouwd om mee te mogen doen aan de productieklasse van de Dakar Rally. Fabrikant moesten hiervoor een straatversie van de rallyauto bouwen. Dus bouwde Mitsubishi een extreme homologatiespecial die werd geproduceerd tussen 1997 en 1999, met ongeveer 2.700 exemplaren wereldwijd. De Pajero-lijn domineerde jarenlang de Dakar Rally en groeide uit tot een van de succesvolste rallyauto’s ooit.

Dat maakt het vandaag de dag een vrij zeldzame verschijning. De meeste exemplaren bleven bovendien in Japan, waardoor Europese auto’s vaak import zijn. Daarnaast is deze versie die op Marktplaats staat geleverd met een automaat. Van de handbak varianten zijn er maar 500 gebouwd. Die zijn dus logischerwijs nog meer waard dan de variant met automaat. Als je hem dan ook nog in de kleur ‘Passion Red‘ vindt, dan heb je de heilige graal in handen.

Een SUV met rallytechniek

Bij deze Pajero hoef je geen 2.0 viercilinder met turbo uit een Lancer Evo te verwachten. Nee, nee. De Evolution haalt zijn vermogen uit de serieuze 3,5-liter V6 met MIVEC variabele kleptiming (Mitsubishi’s versie van VTEC). Die levert ongeveer 276 tot 280 pk en 348 Nm koppel. Daarmee deed je 0 naar 100 in ongeveer 8 seconden en had je een topsnelheid van zo’n 210 km/u. Bizar snel voor een 4×4 uit de jaren 90.

Het onderstel van de Pajero Evolution is misschien wel het meest bijzondere aan de auto. Waar een normale Pajero nog een vrij traditionele terreinwagen is, kreeg de Evo een compleet aangepaste, bredere rally-ophanging met Bilstein-dempers. Het resultaat is een SUV die verrassend stabiel blijft op hoge snelheid, zelfs op losse ondergrond, precies zoals je van een Dakar-afstammeling mag verwachten.

Daarnaast is natuurlijk ook het Super Select 4WD-systeem van de Pajero alles behalve saai. Al het normale werk kan je prima in achterwielaandrijving doen, maar mocht het echt serieus worden dan kan je switchen naar de vierwielaandrijving waar je de keuze hebt uit: 4WD High Range, 4WD High Range met diff lock en 4WD Low Range met diff lock. In de zwaarste stand verdeelt het systeem het vermogen dus star over voor- en achteras, wat vooral in zand, modder of rotsachtig terrein enorm helpt.

En wat kost zo’n Dakar-icoon?

Omdat het een zeldzame homologatieauto is, en omdat de prijzen van bijzondere occasions de laatste jaren flink zijn gestegen, is deze SUV natuurlijk niet goedkoop. Voor deze Pajero uit 1997 op Marktplaats moet je 65.000 euro neerleggen. Voor dat geld krijg je niet alleen een bijzondere SUV, maar ook een stuk rallygeschiedenis, en ook met een relatief lage km-stand van 90.375 km.

Mocht je nou interesse hebben, wacht dan niet te lang. Deze auto’s komen en gaan sneller dan je denkt. Daarnaast is dit de enige op Marktplaats.