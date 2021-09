Hoe serieus neemt men beschermende kleding op de motorfiets?

Er is onderzoek gedaan in hoeverre bezitters van een motorfiets beschermende kleding dragen tijdens een ritje.

Een helm op je knar is verplicht, maar je mag nog altijd per motorfiets met een korte broek en t-shirt met 100 km/u over de snelweg rijden. Tenzij je fan bent van een geschraapte en geschaafde huid is het op z’n zachtst gezegd onverstandig om zo de weg op te gaan. Je ziet het af en toe nog gebeuren, maar die groep is in de minderheid. Dat blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van RAI Vereniging.

30 procent zonder (volledige) bescherming de weg op

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa 70 procent van alle motorrijders met volledig beschermende kleding op de motorfiets stapt in de zomer. RAI Vereniging concludeert dat daarom de meeste motorrijders veiligheid serieus nemen. Desondanks is er nog een groep van dus zo’n 30 procent dat wel een groot risico neemt. In de winter ligt dit percentage op circa 14 procent.

Motorrijders in die tweede categorie zeggen dat het warme weer en een gebrek aan comfort redenen zijn om onbeschermd op de motor te stappen. De RAI Vereniging zet daar enigszins vraagtekens bij, omdat motorkleding door de jaren heen flinke stappen heeft gemaakt op het gebied van ventilatie en comfort.

Als het mis gaat zonder beschermende kleding op de motorfiets, gaat het vaak goed mis. Het feit dat motorrijders beter hun verantwoordelijk nemen is terug te zien in de cijfers. Het aantal overleden motorrijders in het verkeer is in 30 jaar tijd gehalveerd. Vorig jaar kwamen 42 motorrijders om het leven in het verkeer. In ongeveer 40 procent van de gevallen ging het om een eenzijdig ongeval.

Wat RAI Vereniging betreft moet er verder gekeken worden naar verplichtingen voor motorrijders. Naast de motorhelm, zou bijvoorbeeld ook beschermende kleding op de motorfiets een verplichting kunnen worden. Aan het onderzoek deden 500 motorrijders mee.