Supercar fabrikanten uitzondering milieuregels EU

Supercar fabrikanten willen een uitzondering zijn als het gaat om milieuregels vanuit de EU. Hebben ze een punt?

Supercars zijn de meest geweldige auto’s. Veel vermogen, bijzondere styling, aparte techniek en enorm hoge prijskaartjes. In sommige gevallen zou je de discussie kunnen voeren in hoeverre het een reguliere automobiel is.

Is een supercar niets meer of minder dan een rijden kunstwerk? Ze worden in kleine oplage verkocht en er wordt ook niet echt veel mee gereden. In dit zin is het zonde van de accu’s om er een elektrische auto van te maken, niet waar?

Supercar fabrikanten uitzondering?

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan doen we niets aan de populatie of het aantal reisbewegingen, maar aan het vervoersmiddel. Auto met een verbrandingsmotor zullen binnenkort verboden zijn. Althans, om nieuw te verkopen. Daarna zullen ze langzaam maar zeker uitgefaseerd worden. In Italië proberen ze ervoor te zorgen dat deze regel niet geldt voor supercar fabrikanten. Denk aan Pagani, Ferrari en Lamborghini.

De supercar fabrikanten zien dat wel zo. De meldt Bloomberg. De Italiaanse Minister van Ecologische Transitie Cingolani is volkomen voor de regels die gesteld zijn. Maar, hij ziet een belangrijke niche waarvoor de regels eigenlijk soepeler zouden moeten zijn.

Oplossing

In principe valt er wat voor te zeggen. We zijn immers van Autoblog en niet van de Drievingerige-Strandeed-blog. Maar in dit geval wordt er niet heel vaak daadwerkelijk gebruik gemaakt van de auto’s. Hooguit een paar ritjes en dan, hup, in de garage om stof te kunnen vangen (en hopelijk een leuke waardestijging voor de eigenaar).

In dit opzicht is een supercar gewoon een beleggingsobject, zoals dat met kunst vaker het geval is. Aan de andere kant, als de best verkochte Lamborghini de Volkswagen Touareg is (wat het geval is) en de best verkochte Ferrari een Iveco (kan niet missen), dan kun je niet meer van een ‘niche’ spreken.

In principe lijkt ons dat een mooie oplossing. Als supercar fabrikanten SUV’s gaan verkopen, ben je af en moet je elektrowaggies gaan maken. Naast Italië zijn er ook andere landen in gesprek met de EU.

Via: NOS.nl