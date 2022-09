Ferrari kiest speciale kleurstelling voor hun thuisrace

Voor Ferrari is de thuisrace dit jaar belangrijk genoeg om een speciale kleurstelling te gebruiken.

We zitten in de F1 momenteel middenin een triple header. Na Spa twee weken geleden en Zandvoort vorige week, is het komend weekend tijd voor de tweede GP van Italië. Tenminste, de ‘officiële’ GP van Italië, de eerste (op het circuit van Imola) is eigenlijk de GP van Emilia-Romagna. Ook al heet het circuit van Imola de Autodromo Enzo e Dino Ferrari, het is Monza waar men spreekt van dé Italiaanse GP en dé thuisbasis van Ferrari. Snap je het allemaal nog? Mooi. Het belangrijkste is dus dat komend weekend de thuisrace van Ferrari is en dan zijn de verwachtingen hoog.

Speciale kleurstelling voor Ferrari

Helemaal omdat Ferrari het eens tijd vindt voor een historische kleurstelling op de F1-75. Eigenlijk is de F1-75 altijd voorzien van een kleurstelling die doet denken aan de rood-zwarte auto’s van weleer, maar dit weekend wordt gedacht aan Modena, de geboorteplaats van Enzo Ferrari.

Giallo Modena

Modena is op meerdere manieren teruggekomen in modellen van Ferrari. Zo heette de coupéversie van de 360 de 360 Modena. Ook is er al jaren een kleur die naar de plek vernoemd is: Giallo Modena of Modenageel. Die laatste is belangrijk voor de speciale kleurstelling van Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn al gespot in gele race-overalls en Modenageel komt nu ook terug in de livery van de F1-75 op Monza.

Uiteraard kun je het de tifosi niet aandoen om de auto volledig geel te maken, want dan matchen hun petjes en shirts niet meer met de auto. In plaats daarvan komt geel terug op meerdere plekken. Achterop bij de vin bovenop de motor zit een geel vlak, net als de zijkant van de spoiler. Bovenop de spoiler is gele Ferrari-tekst te vinden. De racenummers van Sainz en Leclerc zijn ook in het geel voorop aangebracht.

Mocht je dus denken dat iemand een potje mosterd heeft gemorst op de bolides van Sainz en Leclerc, dan weet je wat er komend weekend écht aan de hand is.