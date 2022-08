Remproblemen Ferrari zorgen voor enorme terugroepactie

De remproblemen van Ferrari teisteren de sportieve Italianen.

Een Ferrari is ongeveer zo mogelijk het hoogst haalbare. Als je de ‘wet van Jaapiyo’ volgt, is de 812 Superfast de meest ultieme auto van het moment: een atmosferische V12 en achterwielaandrijving. Beter gaat het niet worden.

Maar om eerlijk te zijn, zijn alle Ferrari’s meer dan de moeite waard. Sinds de introductie van de F430 is er eigenlijk geen langzame Ferrari meer. Auto’s die stevig kunnen accelereren moeten ook goed kunnen remmen en daar gaat het een beetje mis. Ferrari heeft namelijk behoorlijk wat remproblemen.

Remproblemen Ferrari

Wat is er dan aan de hand? Nou, dat gaan we je uitleggen. Het gaat om de dop van het remvloeistof-reservoir. Deze wordt niet goed ontlucht. Dit kan als resultaat hebben dat er een vacuüm veroorzaakt wordt. Daardoor kan er remvloeistof lekken en daardoor kan de Ferrari in kwestie mogelijk minder tot geen remfunctie hebben.

Nu komen dit soort kleine ‘bugs’ vaker bovendrijven bij auto’s. Vanwege een marginale kans moet een fabrikant een hele hoop auto’s terugroepen. Wat het nu bijzonder maakt is dat het ten eerste Ferrari betreft. Van een sportwagenmerk mag je beter verwachten, toch?

Ten tweede gaat niet om een kleine serie van een paar modellen, maar feitelijk alle Ferrari’s van de afgelopen 20 jaar! Dat meldt de NHTSA, de Amerikaanse autoverkeersveiligheidswaakhond (leuk woord voor galgje).

Deze modellen zijn het slachtoffer

Erg veel logica is er niet uit te halen welke modellen slachtoffer zijn van een foutief dopje. Het begint namelijk met de F430 en 612 Scaglietti uit 2005. De 599 blijft buiten schot (zowel de GTB als de GTO). De 458 Italia en 488 GTB zijn prima, maar de 488 Pista en F8 Tributo dan weer niet. Wellicht ligt het aan de leverancier. Enfin, hieronder kun je zien of jouw Ferrari een remprobleem kan hebben:

Ferrari F430 2005 – 2009 Ferrari 612 Scaglietti 2005 – 2011 Ferrari California (+T) 2009 – 2017 Ferrari FF 2012 – 2016 Ferrari F12 Berlinetta (+F12tdf) 2013 – 2017 Ferrari LaFerrari (+Aperta) 2013 – 2015 (2017) Ferrari F60 America 2016 Ferrari GTC4Lusso (+T) 2017 – 2020 Ferrari Portofino 2018 – 2022 Ferrari 812 2018 – 2022 Ferrari 488 Pista 2019 – 2022 Ferrari F8 2020 – 2022 Ferrari Roma 2020 – 2022

Vanaf september gooit Ferrari uitnodigingen de deur uit. Je kunt dan een afspraak maken met de garage, die kosteloos het dopje voor je zal vervangen. Kun je meteen even in de showroom kijken naar al die nieuwe gave modellen. Misschien staat er zelfs verse espresso voor je klaar!

Via: NHTSA