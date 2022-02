Deze speciale Ferrari 812 is, eh… groen

Het wordt groen genoemd, maar het lijkt er toch op alsof deze speciale Ferrari 812 Competizione uit de ‘Cavalcade Series’ niet echt groen is, maar, eh… tsja, wat is het?

Tegenwoordig kan personaliseren zo ver gaan als je zelf wil. Het is toch altijd fijn als een fabrikant je even een voorzetje geeft. Dat doet Ferrari met de Cavalcade Series. Ferrari doet vaak dingen met een historisch randje en de Cavalcade Series is niet anders.

Cavalcade Series

Allereerst: what the f*** is de Cavalcade en diens Serie? Ferrari’s Cavalcade is een tour door Italië met fans en vooral kopers van het merk. De mooiste locaties worden aangedaan en natuurlijk de mooiste wegen om het ultieme Ferrari-gevoel te pakken. Cavalcade is een jaarlijks evenement en in 2022 is het tien jaar geleden dat de eerste werd verreden. Hoog tijd voor Ferrari om het evenement dit jaar extra aan te kleden met de Cavalcade Series.

Ferrari 812 Competizione Cavalcade Series

Deze Ferrari 812 Competizione laat de derde editie in de Cavalcade Series zien. De eerste werd vorige week onthuld, dat was deze rode SF90. Alle speciale edities worden uitgevoerd in een speciale kleur en een racenummer. De kleuren zijn geïnspireerd op een locatie die langskomt in de Cavalcade. In dit geval de locatie van 2013: de heuvels van Toscane, die volgens Ferrari bekend staan om hun diep groene kleuren. Die diepgroene kleuren komen terug op de speciale Ferrari 812 Competizione uit de Cavalcade Series. Deze kleur heet Verde Volterra.

Verde Volterra

Deze kleur op de speciale Ferrari uit de Cavalcade Series heet dus officieel groen, maar we nemen het je niet kwalijk als je er meer oranje in ziet. Of een combi van beide, wat een kleur oplevert die vooral verse ouders bekend voorkomt. Het moet een soort kameleonkleur (iridescent) opleveren, die afhankelijk van het licht groen of oranje is. Dat dit niet helemaal lekker uit de verf komt heeft meer te maken met de fotosoep-afdeling van Ferrari denken wij, al lijkt de kleurencombinatie sowieso een beetje… apart. Maar het is dus groen. Als je toch een kant moet kiezen.

Overigens is de speciale Cavalcade editie hier getoond op een Ferrari 812 Competizione, maar deze kleurstelling wordt ook beschikbaar voor de SF90 (Stradale en Spider) en de 296 GTB. Of als je één van de gelukkige door Ferrari geselecteerde kopers van de Ferrari 812 Competizione (Aperta) bent, dus.