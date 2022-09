BMW stapt over naar tofu en sojamelk

Vanaf nu gaan er geen koeien meer geslacht worden als het aan BMW ligt: het merk gaat vegan.

Er zijn voldoende redenen om eens kritisch te kijken naar hoe veel de wereld afhankelijk is van dierlijke producten. Een koe is een veelzijdig dier, maar industrieel gezien is dat juist het grote probleem van een koe. Eerst zuig je hem leeg om melk en zuivel te produceren, daarna slacht je hem om het vlees te kunnen eten en dan blijkt ook de huid nog nuttig. Bijvoorbeeld voor auto’s: gefabriceerd koeienleer is een dure optie op vele auto’s.

Leer in auto’s

Net zoals het op gang komen van vleesvervangers in plaats van een beefburger, kun je leer vervangen door kunstleer. Ook daar zijn dusdanig veel stappen gemaakt dat je ook dat hoogwaardig kan laten aanvoelen. Tevens is het goed voor statements dat jij de wereld beter gaat maken. Zoals BMW nu doet. Het Duitse merk kondigt aan volledig vegan te gaan.

Kunstleer

Tenminste, er gaat geen gebruik gemaakt meer worden van gevilde koe om stoelen en dashboards te maken. BMW claimt dat ze nu pas zeker weten dat kunstleer hetzelfde gevoel oplevert als echt leer. Bovendien was een slechte eigenschap van kunstleer dat het vaak sneller slijt. Zo is een kunstleren stuur bijvoorbeeld sneller gevuld met slijtageplekken dan eentje van echt leer. Dat verandert nu en BMW gaat over op een vegan dieet. Van sojamelk en tofu in de kantine tot veganistisch leer in interieurs. Oké, het tofudieet misschien niet direct, maar diervrije interieurs dus wel.

Milieu

Niet alleen kan het kunstleer volgens BMW het echte leer prima benaderen, ook is het beter voor het milieu. Volgens BMW is het gebruiken van duurzame alternatieven voor leer een reductie van 85 procent CO2e vergeleken met echt leer. BMW zegt dat zo’n 80 procent van hun totale ecologische voetafdruk te wijten was aan het vee dat ze gebruikten voor leer. Dan valt er inderdaad veel te winnen en dus is vegan gaan een logische stap voor BMW.

Vanaf nu dus geen dieren meer in je BMW en MINI-interieurs. Ook bijvoorbeeld vloermatten gaan volledig vegan, al beweert BMW dat ze voor stoffen bekleding al goede milieuvriendelijke alternatieven hadden. Enfin, voor de ecologische voetafdruk een wijze zet.