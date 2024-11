Is dit de ideale elektrische politieauto?

Met een Lucid Air als dienstauto heb je het goed getroffen als politie.

Als de overheid wil dat iedereen elektrisch gaat, dan moeten de overheidsinstanties eigenlijk ook het goede voorbeeld geven. De politie bijvoorbeeld. In Nederland kun je de politie al in een elektrische Ioniq 5 tegenkomen, maar de politieauto hierboven is van een andere orde.

Als je de auto nog niet had herkend: dit is een Lucid Air. Dit is misschien wel de ideale elektrische politie auto, want deze auto is bloedsnel, heeft heel veel range en is ook nog eens ruim. Het enige nadeel is dat ‘ie een beetje aan de prijzige kant is.

De Lucid Air maakt nog geen vast onderdeel uit van een politievloot, het gaat om een proef van de California Highway Patrol. Zij willen dus even kijken hoe deze auto bevalt. De California Highway Patrol rijdt de laatste jaren vooral in Dodge Chargers en Ford Explorers, dus zo’n Lucid Air is flinke upgrade.

Het is niet duidelijk om welke uitvoering het precies gaat. Een Lucid Air met slechte specs bestaat in ieder geval niet: de range begint bij 747 km en loopt op tot 882 km. Het vermogen loopt uiteen van 442 pk tot 1.251 pk in de Lucid Air Sapphire. Al zal dit geen Sapphire zijn.

Overigens heeft Californië niet de primeur. In Saoedi-Arabië hebben ze al sinds februari een Lucid Air in hun politievloot.