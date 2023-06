Ferrari SF90 XX Stradale en Spider – lichter, sterker, sneller, ruiger

Er is een nieuwe koning in Italië en hij heet de SF90 XX Stradale. En Ferrari onthult ook direct de SF90 XX Spider.

Met veel gevoel voor drama onthulde Ferrari aan een selecte club journalisten hun nieuw paradepaadje. Je kunt dat ook wel weer aan Italianen overlaten, drama, emotie, een deel strak georganiseerd en een deel wat chaotisch. Ik houd er wel van en gezien de verkoopcijfers van Ferrari zijn klanten ook blij met het Italiaanse sportwagenmerk.

Pista di Fiorano

Het privécircuit van Ferrari in Fiorano Modenese, Italië. De lint asfalt ligt ingeklemd tussen huizen, kantoren en bedrijfspanden. De enige keer dat ik er mocht rijden (nog met de 458 Italia), herinner ik me dat je bij de meetpunten voor het geluid even het gas moest liften. Daarna weer vol door natuurlijk, ik was er niet om het brandstofverbruik te testen.

Al meer dan 50 jaar worden alle Ferrari’s (race en wegauto’s) eerst getest op Fiorano. Het Ferrari Formule 1 team maakt ook regelmatig gebruik van het circuit. De ontvangst was in het GT gebouw, waar alleen maar blije gezichten waren te zien. Het is namelijk het gebouw waar ze alle ontwikkeling van circuitauto’s doen en ook de Le Mans racer hebben ontwikkeld. De 499P won de Le Mans Hypercar klasse, een zege waar ze sinds 1965 op hebben gewacht.

Fusion tussen Speciale versies en XX

In de ontvangsthal durfde ik het aan om nog één cappuccino te scoren (niet na 10:30u bestellen, tenzij je graag voor een kind wil worden uitgemaakt). Die dronk ik op staande tussen de Ferrari 599 GTO en F12 TDF. Aan de overzijde stonden de erg ruige, maar wellicht ook niet heel fraaie 599 XX en FXX-K Evo, De laatste twee zijn auto’s waar je de openbare weg niet mee op mag, maar die wel door klanten kunnen worden uitgelaten op speciale events van Ferrari.

De SF90 XX Stradale is sneller op Fiorano, maar hoe veel sneller laat Ferrari pesterig nog even in het midden. Ergens in het jaar gaan ze dat op een mooie verrassende manier bekend maken, althans dat hebben ze beloofd.

De vaste spoiler is terug

Voor straatauto’s heeft Ferrari jarenlang niet zo’n grote vaste achterspoiler gebruikt. En dat terwijl iconen als de Ferrari F40 en F50 bijna worden gedefinieerd door die dikke vleugel achterop. Om ook maar meteen met de deur in huis te vallen: zeker op de dichte coupé versie SF90 XX Stradale staat de spoiler echt waanzinnig goed.

De spoiler is uiteraard niet de enige wijziging, om de balans te houden moet de voorkant ook meer downforce krijgen. Bovendien is ieder stukje van de carrosserie van de SF90 XX geoptimaliseerd om de lucht zo snel mogelijk over de auto te laten vloeien en de achterspoiler zo goed mogelijk te laten werken. Aan de voorkant deed Ferrari iets vergelijkbaars als Porsche met de 911 GT3 RS deed (great minds think alike). De middelste radiator is nu onderdeel geworden van het aerodynamische pakket. Feitelijk draaiden ze die radiator om, zodat de warme lucht nu naar boven wordt afgevoerd door de ducts op de voorklep. Daardoor kon onderkant helemaal dicht worden gemaakt, wat 20% meer downforce op de vooras oplevert. De vrij kleine kofferbak is nu verdwenen, dus je hebt een volgauto nodig voor je bagage.

Er zijn ook actieve aerodynamische elementen, zoals de shut-off Gurney om downforce tijdens remmen en medium tot highspeed bochten te verhogen. In de LD (Low Drag) configuratie staat het plaatwerk onder de achterspoiler omhoog, in de HD (High Downforce) modus wordt het mobiele element verlaagd. Daardoor ontstaat er overdruk en genereert de SF90 XX 315 kg downforce bij 250 km/u. De lucht gaat overigens door een soort sleuf tussen vaste spoiler en achterlichten. En ja mede daarom zijn de achterlichten nu een lang gerekte band over de hele breedte, waar de reguliere SF90 twee keer twee ronde achterlichten had.

Hoe meer je kijkt, hoe meer aerodynamische wijzigingen er opvallen. Ieder spatbord heeft drie ventilatie sleuven, de luchtinlaat bij de motor heeft een extra carbon luchthapper etc etc. Alleen de diffuser zorgt al voor 45 kg meer downforce. Totaal heeft de SF90 XX 530 kg downforce bij 250 km/u.

Meer vermogen was niet nodig

Eén van de mannen die op het podium mocht komen was Chief Test Driver Raffaele de Simone. Zoals hij het mooi verwoordde: om meer vermogen hebben zij niet gevraagd. Aangezien de SF90 al door de 1000 pk ging, snap ik hem wel. Aan de andere kant leek de 800 pk van 812 Superfast ook al meer dan genoeg, en blijkbaar willen we toch elke keer wat meer paardjes.

Het plusje is overigens echt bescheiden, de SF90 XX Stradale en Spider krijgen een maximaal vermogen van 1030 pk. De ingredienten zijn niet ingrijpend gewijzigd, de bijna vier liter grote V8 kreeg bijvoorbeeld geen grote turbo’s. Toch wisten de Italiaanse engineers nu 797 pk (+17 pk) en 804 Nm aan koppel uit het blok te peuren. Zoals ze tijdens de presentatie fijntjes aanstipten: dat is 200 pk per liter.

De plug-in hybride aandrijflijn wordt gecomplementeerd door drie (!) elektromotoren. Een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor tussen de achtversnellingsbak en de motor is een een soort uit de F1 overgewaaide Motor Generator Unit – Kinetic’ (MGUK). Nog leuker is het spel op de vooras, waar twee 99 kW (135 pk) sterke elektromotoren de voorwielen aandrijven. Je mag helaas niet alle elektrische paarden bij elkaar optellen, want het totale elektrische vermogen is 233 pk (+13 pk).

De batterij is verder ongewijzigd en heeft een bruto inhoud van 7,9 kWh, waarmee de SF90 25 km elektrisch kan rijden. Het batterijpakket bevindt zich overdwars achter de voorstoelen.

Het totale maximale systeemvermogen is 1030 pk, wat een bescheiden winst van 30 pk ten opzichte van de reguliere versies is. Toch is de SF90 XX Stradale weer fors sneller geworden. De sprint van 0 naar 100 duurt nu nog maar 2,3s, van 0-200 neemt zesenhalve tel in beslag. Dat is een winst van een halve seconde. De SF90 XX Spider doet de sprint van 0-200 in 6,7s. De opgegeven topsnelheid is voor beide versies gelijk: 320 km/u, wat enigszins bescheiden voelt gezien het vermogen.

Het lijkt er wel een beetje op dat het echte maximale vermogen alleen beschikbaar is als de Manettino in de Qualifying mode staat. Dan zijn er 30 zogenaamde slots beschikbaar onder noemer Extra Boost. Het is op F1 geinspireerde technologie die wat extra elektronen richting de elektromotoren kan sturen. Om je een gevoel te geven op Fiorano gebruik je per ronde 7 slots.

Ook bizar is het remvermogen: vanaf 100 km/u staat de SF90 XX Stradale in 29,2 meter stil. Remmen vanaf 200 km/u tot 0 km/u kan in de optimale omstandigheden in 108,1m.

Iets lichter, maar dat mag geen naam hebben

Grotere splitters, betere koeling, achterspoiler en de shut-off Gurney voegen gewicht toe. Het probleem daarbij is ook dat de SF90 al niet heel veel te veel grammen had, dus de winst is bescheiden. Ferrari wist 3,5 kg op de V8 te winnen en monteert nieuwe carbon kuipstoelen, eenvoudigere deurpanelen en een aangepaste middenconsole. Totaal schaven ze daarbij 10 kg van het gewicht af. Het drooggewicht van de SF90 XX Stradale is 1.560 kg, de SF90 XX Spider weegt 1.660 kg.

Prijs en beschikbaarheid Ferrari SF90 XX Stradale en Spider

Deze eerste speciale versie van een supercar wist klanten al te overtuigen. De Ferrari SF90 XX Stradale kost rijklaar in Italië 770k en wordt vanaf het tweede kwartaal van 2024 uitgeleverd. In tegenstelling tot de SF90 Stradale is het wel een gelimiteerde oplage: Ferrari gaat 799 exemplaren bouwen.

De Ferrari SF90 XX Spider kost in Italie minimaal 850k en is gelimiteerd op 599 stuks. Eind 2024 zouden de eerste klanten er al in moeten kunnen rondrijden.

Mocht je hebberig worden? Je had de telefoontjes van die vervelende salesboys bij Munsterhuis en Kroymans niet moet wegdrukken. Alle exemplaren van zowel de SF90 XX Stradale als de Spider zijn al verkocht. Volgende keer beter dus.