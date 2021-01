The Collectables - Ferrari Portofino - Autoblog.nl

De snelste 2+2 cabrio met wegklapbare hardtop? Wouter ging met deze Ferrari Portofino op stap.

In de categorie 2+2 cabrio’s is de Portofino een van de snelste auto’s die je kunt vinden. Het draait echter niet puur om snelheid. De Portofino is ook bij uitstek een auto waarmee je lekker kunt cruisen, al dan niet met het dak open.

Bij een cabrio zie je vaak dat er concessies gedaan moesten worden op het vlak van design. Daar is bij de Portofino niks van te merken. Met gesloten dak doet deze Ferrari absoluut niet onder voor een sportauto die van begin af aan als coupé is ontworpen. Een knap staaltje design van de Italianen.

De transformatie van coupé naar cabrio en vice versa duurt kort. Niet meer dan 14 seconden heeft de Portofino nodig, erg weinig voor een hardtop.

Met een 600 pk sterke V8 is de Portofino een van de krachtigste auto’s met een dergelijke dakconstructie. Deze Ferrari heeft daarom een topsnelheid van 320 km/u, acceleert in 3,2 seconden van 0-100 km/u en in 10,8 seconden van 0-200 km/u. Toch is de Portofino dagelijks inzetbaar, biedt de auto plaats aan vier personen én bagage. Een unieke combinatie.

Dit exemplaar wordt nu geveild

Deze Collectables Ferrari Portofino waarmee Wouter vandaag op stap mag is stijlvol uitgevoerd in Argento Nürburgring, een kleur die in 1996 werd geïntroduceerd op de 550 Maranello. Een zwart dak en een two-tone interieur, uitgevoerd in Nero en Rosso Ferrari, zorgen voor een mooi contrast. Deze Ferrari Portofino wordt geveild bij The Collectables.