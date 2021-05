G2M Limited Edition is de ultieme M2 (die geen CS is) - Autoblog.nl

Daarnaast is de G2M Limited Edition zeldzamer én sneller. Oh ja, ook nog eens goedkoper. Een topaanbieding, dus!

BMW deed het best wel slim met zijn snelle compacte coupe. Aanvankleijk was de M235i het ‘heetste’ smaakje. Een hele leuke en vermakelijke auto. Er was echter best wel wat ruimte voor verbetering. Dat zag BMW ook, waardoor ze de M2 lanceerden. Breder, dikker en bruter met een licht opgevoerde N55-motor uit de M235i.

De M2 Competition deed daar een schepje bovenop met een 411 pk sterke ‘echte’ M-Motor, de S55. Op deze wijze kon BMW telkens aan dezelfde klant een net wat dikkere uitvoering verkopen. Slim gespeeld. De M2 CS is de ultieme versie daarvan. Maar stel dat je geen zin hebt om nóg een keer een upgrade te maken bij de BMW-dealer? Dan kun je ook bij G-Power terecht voor een ‘G2M Limited Edition’.

G-Power

Deze is gebaseerd op de reguliere BMW M2 Competition. Het hele idee lijkt de ultieme M2 te zijn voor mensen die nét achter net gevist hebben voor een BMW M2 CS of de prijs wel erg fors vonden voor 39 pk extra. Over extra pk’s gesproken, je krijgt er een heleboel. Er zijn nieuwe boost pipes, sportluchtfilter, aangepaste krukas een een G-Power Deeptone sportuitlaatsysteem. In cominatie met de GP-550-software stijgt het vermogen van de G2M Limited Edition van 411 pk naar 550 pk.

het koppel bedraagt nu 700 Nm, 150 Nm méér dan voorheen. Daarmee kun je volgens G-Power nu 300 km/u halen. Met 550 pk moet dat geen probleem zijn, lijkt ons. Van 0-100 km/u sprinten duurt 3,7 seconden, mits je de versie met DCT automaat hebt. Deze wordt dan óók aangepast. De G2M Limited Edition kan eventueel ook met handbak geleverd worden.

G2M Limited Edition stickers

Uiteraard is de auto voorzien van de nodige stickers. Ook in het interieur koomen de badges weer terug. Daarnaast krijg je ook een heus plakaatje met serienummer. Als kers in de appelmoes heeft de G2M Limited Edition een sportstuur met koolstofvezel met LED-verlichting. Oh ja, specifieke vloermatjes ontbreken uiteraard ook niet. Ten slotte de wielen. Je kans de G2M optioneel uitrusten met Hurricane RS of Hurricane RR-wielen. In beide gevallen gaat het om gesmede wielen.

De meerprijs van een M2 Competition naar M2 CS was heftig, bijna 50 mille. De G-Power G2M Limited kost 11.900 euro inclusief BTW. Montage is 952 euro. De velgen zitten nog niet bij de prijs inbegrepen. Een setje 20″ wielen inclusief Michelin Pilot Sport 4S-banden kost 7.854 euro.

Mocht je ook deze G2M Limited Edition nét gemist hebben, op de site van G-Power kun je de meeste onderdelen ook gewoon los bestellen.