Ook de paus gaat elektrisch - Autoblog.nl

Paus Franciscus heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie en dus komt er een elektrische pausmobiel.

Er zijn bepaalde mensen die het goede voorbeeld moeten geven. Jesse Klaver kan moeilijk in een oude, walmende diesel gaan rijden. De directeur van een hulporganisatie kan dat wel doen, maar hij weer niet met goed fatsoen in een peperdure Rolls-Royce gaan rijden. Iemand die eigenlijk op álle vlakken het goede voorbeeld moet geven is de paus. Dat hoort er nu eenmaal bij als je heilig bent.

Of je nu katholiek bent of niet, het valt niet te ontkennen dat er weinig mensen zijn die zo op een voetstuk staan als de paus. Hij heeft dus enorm veel invloed en ook met zijn pausmobiel kan hij een signaal afgeven.

Er was een tijd dat de paus zich als een dictator in een Mercedes 600 rond liet rijden, maar dat is niks voor de huidige paus, Franciscus. Die rijdt namelijk privé een Ford Focus van de tweede generatie of in een Renault 4. Heel normaal gebleven dus, die Franciscus. Hij voelde zich dan ook niet te goed voor een Dacia Duster-pausmobiel.

Daarmee geeft hij dus al een signaal af, maar de paus kan met zijn auto tevens een statement maken met betrekking tot het milieu. Dat kan hij niet alleen maar dat wil hij ook. Zijne Heiligheid draagt het milieu namelijk een warm hart toe. Eerder fungeerde daarom al een Toyota Mirai als pausmobiel. Dat de combinatie Toyota Mirai en pausmobiel een wangedrocht van jewelste opleverde nam de paus voor lief.

Er is dus al een pausmobiel op waterstof geweest, maar een elektrische pausmobiel ontbrak nog. Dat kan eigenlijk niet anno 2021. Henrik Fisker wil daar verandering in brengen. Sterker nog: hij is hoogstpersoonlijk bij paus Franciscus op audiëntie geweest om een Fisker pausmobiel te presenteren. De nieuwe pausmobiel zal gebaseerd zijn op de Ocean.

Het lijkt erop dat de Ocean, de zegen van de paus kan wegdragen want Fisker verkondigt dat ze de auto volgend jaar aan de paus gaan leveren. Daarmee zal Zijne Heiligheid een van de eersten zijn die een Fisker Ocean krijgt. Een hele eer. Voor Henrik Fisker welteverstaan.