Ferrari Portofino M rijtest video - Autoblog.nl

De ‘instapper’ van Ferrari heeft nu 620 pk. Krankzinnig, tijd voor de Ferrari Portofino M rijtest video!

De Ferrari California werd door een selecte groep geliefd, maar door een nog grotere groep gehaat. Met de California T werd het allemaal een stuk beter. Ferrari maakte pas écht een grote stap voorwaarts met de komst van de Portofino in 2017. De instapper heeft een update gekregen. En wij stellen daarmee de Ferrari Portofino M rijtest video aan je voor.

De Portofino M staat niet voor mmm wat lekker (wat overigens prima zou kunnen), maar voor Modificata. Op een paar puntjes is de cabriolet uit Italië met een fluwelen handschoen beetgepakt. Het resultaat is een nog lekkerdere Ferrari wat het woord instapmodel onwaardig is. Enkele goodies van de Roma hebben nu de weg gevonden naar de Ferrari Portofino M.

Ferrari Portofino M rijtest video techniek

Een facelift is niet compleet zonder extra pk’s. De geroemde 3.9-liter V8 turbomotor was met 600 pk en 760 Nm nou niet bepaald lullig te noemen. Het blok heeft desalniettemin een bescheiden upgrade gekregen naar 620 pk. Het koppel is met 760 Nm gelijk gebleven. Wel nieuw is de versnellingsbak. Niet langer de variant met zeven verzetten, maar een bliksemsnelle 8-traps automaat. In 3,45 tel zit je op 100 km/u, in 9,8 seconden op 200 km/u. De topsnelheid ligt boven de 320 km/u. Wat nou instapper?

De voor- en achterbumper hebben kleine wijzigingen ten opzichte van het oude model. Ook heeft Ferrari Portofino M eindelijk een volwaardige Manettino-knop, zo is te zien in de rijtest video. Waar voorheen de racemodus ontbrak, kun je deze stand nu wel inschakelen met de Modificata.

Het zijn kleine doch prettige updates die de Ferrari Portofino M goed laat aansluiten op de huidige moderne line-up van het merk. Met indrukwekkende prestaties, moderne tech en het dak dat eraf kan valt er eigenlijk weinig te klagen. En kijk nu even naar die bijzondere kleur van het exemplaar waar we mee op stap waren! What’s not to like?