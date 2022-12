Ferrari Purosangue widebody is een lekkere dikkerd

Dikkertje dap had een widebody en het was een Ferrari Purosangue.

Volgend jaar levert Ferrari de dit jaar voorgestelde Purosangue uit aan klanten. De SUV (van Ferrari mag je het eigenlijk geen SUV noemen) is een hit, ook al hebben klanten er nog geen centimeter in gereden. Het vertrouwen is groot in de Italiaanse autofabrikant. En een blinde aanschaf is financieel in principe geen gekke beslissing. Je kunt ‘m vast wel flippen met winst.

Er zullen natuurlijk ook eigenaren zijn die hun Ferrari Purosangue niet ongemoeid willen laten. Tuners hebben ongetwijfeld de nodige snode plannen met het apparaat. Zo heeft DMC alvast een voorproefje gekregen. Naast tuners hebben fotosoepers ook alvast de nodige inspiratie voor je. ildar_project op Instagram bijvoorbeeld.

Deze Instagrammer heeft de Ferrari Purosangue een widebody aangemeten. Het is nu nog een render. Reken er echter op dat er binnen nu en drie jaar vast wel iemand daadwerkelijk een widebody heeft gemaakt van zijn of haar Purosangue.

De V12 SUV kan het goed hebben. De groene kleur in combinatie met de carbon motorkap is tevens een prima combi, al is dat een kwestie van smaak natuurlijk. Qua power hoef je er weinig aan te pimpen. Met 725 pk komt het ding prima vooruit. Dezelfde motor levert binnen Ferrari ook maximaal 840 pk, dus het kan altijd meer mocht je die behoefte hebben.