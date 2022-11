Nederlandse ondernemer mag geen Ferrari Purosangue kopen

Deze Nederlandse ondernemer zou graag een Ferrari Purosangue willen kopen, maar dat mag helemaal niet!

Heb je als eierboer lekker geboerd en wil je een blubberdikke Purosangue kopen, zegt Ferrari ‘nope’. Dit omdat de boer als klant niet exclusief genoeg is. Nou lekker dan, keihard gewerkt en eindelijk wat knaken op bank, en dan dit. Het overkwam Marcel Wulms, eierhandelaar als beroep. In het Brabants Dagblad staat het bijzondere verhaal.

Eierboer mag geen Ferrari kopen

Nooit geweten dat eieren verkopen big business is, maar het is het blijkbaar wel zo. Hier zal ook wel gelden ‘massa is kassa’. En die kassa is gaan rinkelen voor Wulms, want hij was van plan een nieuwe Ferrari Purosangue te bestellen. Hij kreeg echter te horen dat hij niet exclusief genoeg is, VIP- en TOP-klanten van het Italiaanse automerk gaan voor. Maar Wulms laat het daar niet bij zitten!

De ondernemer tekende twee jaar geleden voor de koop van de auto. Destijds was alleen bekend dat er een Ferrari SUV zou komen, maar niemand wist nog exact hoe de SUV eruit zou komen te zien of wat de auto zou gaan kosten. Met het contract was een aanbetaling van 20.000 euro gemoeid.

Wulms wist één ding wel: hij moest en zou hem hebben. Hij was dus helemaal in zijn nopjes dat hij van dealer Munsterhuis Sports Cars te horen kreeg dat hij de zevende Purosangue zou krijgen die geleverd zou worden aan de dealer in Nederland. So far so good.

Streep door de rekening

Toen kwam er een belletje in september van dit jaar. Het feest ging niet door. Ferrari had besloten om het model eerst te leveren aan hun VIP-klanten en daarna aan hun TOP-klanten. Dit zijn klanten die al meerdere nieuwe Ferrari’s in bezit hebben. Ja, zo werkt het bij de Italianen. Het is bekend van het Italiaanse merk dat ze dit doen met gelimiteerde modellen als bijvoorbeeld de LaFerrari, maar dus blijkbaar ook met de nieuwe Purosangue. Deze info is echter niet eerder gecommuniceerd met de boer.

Wulms is duidelijk: contract is contract. De auto moet gewoon komen en hij wil niet wachten. Daarom sleept hij de dealer voor het gerecht. De advocaat van Munsterhuis zegt dat Ferrari over de leveringen gaat en dat een dergelijke ‘optie tot koop’ gebruikelijk is. Nu gaat de rechter een oordeel vellen over in hoeverre een dergelijke overeenkomst bindend is.

De advocaat van Wulms is op oorlogspad en eist een dwangsom van 5.000,- euro voor elke dag dat Munsterhuis niet levert, vanaf het moment dat de auto op de markt is met een maximum van 250.000,- euro. De uitspraak is over twee weken. To be continued…