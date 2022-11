Uitspraak rechter Ferrari Purosangue voor kippenboer

De uitspraak van de rechter omtrent de Ferrari Purosangue voor de kippenboer uit Brabant is gedaan.

Ferrari is een beetje een bijzonder merk. Het is meer een club waarbij de contributie heel erg hoog is. Bij Porsche kun je naar binnen en de duurste 911 bestellen en ook bij McLaren heten ze je ook van harte welkom. Ferrari nodigt je uit om een speciaal model te mogen kopen. Je kan zeggen ervan wat je wil (we hebben per slot van rekening een commentsectie), maar het werkt wel. Het zorgt er alleen voor dat je soms mensen moet teleurstellen.

Kippenboer

Zoals de Nederlandse ondernemer die een tijdje geleden een order plaatste voor de nieuwste Ferrari, de Purosangue. De Brabantse eierhandelaar Marcel Wulms wilde heel erg graag zo’n Purosangue. Twee jaar gelden was bekend dat Ferrari met een SUV zou komen, niet precies wat het zou gaan worden.

Desalniettemin tekende hij voor zo’n Italiaanse SUV en deed Wulms een aanbetaling van 20.000, dat in 2020 nog serieus veel geld was. Wulms kreeg de toezegging dat hij de zevende Ferrari Purosangue van Nederland toegewezen zou krijgen.

Uitspraak rechter Ferrari Purosangue

Nou, de rechter (helaas niet Mr. Frank Visser) heeft een uitspraak en Wulms zal er niet blij mee zijn. De rechter oordeelt namelijk dat er geen spraken is van een ‘perfecte koopovereenkomst’. Er was namelijk niet bekend wanneer de auto geleverd ging worden, wat de specificaties zijn en wat de prijs zou worden. Aangezien daar niets over is vastgelegd, is er volgens de rechter geen sprake van een correcte koopovereenkomst.

Ferrari levert de auto in eerste instantie aan VIP- en TOP-klanten. Dat zijn superieure wezens met meerdere Ferrari’s in de garage. Saillant detail: Munsterhuis melde toen al dat eerst de über-klanten gehlopen zouden worden en daarna pas de proleten. Overigens had de rechter zijn vraagtekens bij de opmerking dat Wulms de zevende Nederlander zou zijn die een Purosangue kreeg. Enfin, de uitspraak kun je hier lezen.