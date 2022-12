MTM Safari is Audi Allroad met 1.001 pk

Dat is humor, de MTM Safari is een lekkere sleeper zo met 1.001 pk. Zie jij het eraan af?

De term ‘sleeper’ wordt te pas en te onpas gebruikt. Eigenlijk vooral te onpas. Want een Alpina B5 is geen sleeper. Een lage 5 Serie met vier uitlaten, 20 inch wielen, strepen op de flanken en frontlip is geen sleeper. Sowieso is een Duitse sedan nooit een sleeper, simpelweg omdat je die altijd met heel erg dikke motoren kan krijgen. En ook omdat er niet zoiets bestaat als een trage Duitse E-segmenter, die lopen allemaal met gemak 200 km/u.

Toch maken we voor deze MTM Safari een uitzondering en noemen we het een sleeper. De basis is een Audi Allroad, een auto die je alleen kan krijgen met dikke zescilinders met maximaal 354 pk. Die halen ook op hun sloffen 250 km/u. Dus je kan ook de Allroad niet echt een sleeper noemen. Maar! Deze MTM Safari heeft niet een V6 onder de kap.

Stage 4

Nee, bij MTM hebben ze de motor uit de Audi RS6 gelepeld. Vervolgens zijn ze bij Motoren Technik Mayer (weet je meteen waar MTM voor staat) de motor flink opgetuigd. Het is de zogenaamde Stage 4-kit die MTM ook levert in Audi’s als de RS6, RS7, S8 en RS-Q8 uit. Als je een Bentley (Bentayga, Continental GT of Flying Spur) Lamborghini (Urus) of Porsche (Cayenne of Panamera) zullen ze je ook graag helpen.

Er is een nieuwe intake-kit, sportuitlaat met sportkats en natuurlijk hybride turbo’s. Middels een MTM-ECU werkt alles lekker samen om zo tot een relatief betrouwbare 1.001 pk te komen.

Het uiterlijk is redelijk intact gebleven. Er zijn een paar offroad-modificaties aangebracht. Daardoor lijkt het alsof daar de focus is komen te liggen. Kijk maar naar de LED-bar, het dakrek en de extra bodemspeling.

Prestaties MTM Safari

Het geoefende oog herkent meteen de gesmede MTMBimoto-velgen. In dit geval is er niet gekozen voor de maximale maat: slehcts 20 inch (af-fabriek kun je gewoon 21 inch bestellen). De banden zijn offroad-rubber (General Tire Grabber 3 in de maat 275/40 R20) dus ideaal voor als je buiten de gebaande paden gaat.

De prestaties van de MTM Safari zijn door die banden iets minder indrukwekkend dan bij een gelijkwaardige Audi RS6. De 0-100 km/u sprint duurt 2,9 seconden en van 100 km/u naar 200 km/u sprinten is in minder dan 6 tellen achter de rug. Het betreft een speciale one-off (voor het 15 jarige jublieum van Grip Motor Magazin, maar als je een flinke koffer geld achterlaat in Wetstetten zullen bij MTM vast voor je aan de gang gaan.

Fotocredits: motoroli.de via Instagram.

Videocredits: MotorOliTV via YouTube.